Холдинг перейдет из «Арсенала» в «Ньюкасл»

Защитник «Арсенала» Роб Холдинг продолжит карьеру в «Ньюкасле». Он уйдет туда на правах аренды.
«Сделка! Холдинг идет в аренду в «Ньюкасл». Официально объявят после покупки «Арсеналом» Габриэля из «Лилля», – написал Николо Скира.
- 24-летний Холдинг стоит 9,5 миллиона евро.
- В прошлом сезоне АПЛ он провел семь матчей.
- Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (93,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.