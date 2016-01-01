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    Холдинг перейдет из «Арсенала» в «Ньюкасл»

    Защитник «Арсенала» Роб Холдинг продолжит карьеру в «Ньюкасле». Он уйдет туда на правах аренды.

    «Сделка! Холдинг идет в аренду в «Ньюкасл». Официально объявят после покупки «Арсеналом» Габриэля из «Лилля», – написал Николо Скира.

    • 24-летний Холдинг стоит 9,5 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне АПЛ он провел семь матчей.
    • Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (93,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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