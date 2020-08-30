Холдинг перейдет из «Арсенала» в «Ньюкасл»

Защитник «Арсенала» Роб Холдинг продолжит карьеру в «Ньюкасле». Он уйдет туда на правах аренды.

«Сделка! Холдинг идет в аренду в «Ньюкасл». Официально объявят после покупки «Арсеналом» Габриэля из «Лилля», – написал Николо Скира.