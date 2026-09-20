Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
МЛС 2026
Команды
Колорадо
Роб Холдинг
Статистика
€ 3 млн
Роб Холдинг - статистика
Колорадо
20 сентября 1995 (31)
#6 | Защитник
Англия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Колорадо
3 : 3
20.09.2026
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Колорадо
1 : 0
13.09.2026
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Остин
1 : 1
10.09.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Коламбус
3 : 0
06.09.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Колорадо
1 : 0
30.08.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
49'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Англия. Чемпионшип 2024/2025
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Товарищеские матчи 2023
Англия. Кубок 2022/2023
Англия. Кубок лиги 2022/2023
Англия. Премьер-лига 2022/2023
Лига Европы 2022/2023
Товарищеские матчи 2022
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2021/2022
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок лиги 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Суперкубок Англии 2020
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Кубок лиги 2019/2020
Англия. Премьер-лига 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Премьер-лига 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Суперкубок Англии 2017
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Колорадо
21
0
0
2
2
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Колорадо
3 : 3
20.09.2026
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Колорадо
1 : 0
13.09.2026
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Остин
1 : 1
10.09.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Коламбус
3 : 0
06.09.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Колорадо
1 : 0
30.08.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
49'
США. МЛС, 21 тур
Колорадо
1 : 0
20.08.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Сент-Луис
1 : 0
26.07.2026
Колорадо
1' - 12'
12'
США. МЛС, 17 тур
Колорадо
1 : 0
23.07.2026
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Колорадо
1 : 2
24.05.2026
Даллас
1' - 75'
США. МЛС, 14 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
17.05.2026
Колорадо
52' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Колорадо
0 : 1
10.05.2026
Сент-Луис
1' - 51'
51'
США. МЛС, 11 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
03.05.2026
Колорадо
1' - 33'
32'
США. МЛС, 10 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 1
26.04.2026
Колорадо
1' - 83'
США. МЛС, 9 тур
Лос-Анджелес
0 : 0
23.04.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Колорадо
2 : 3
18.04.2026
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Колорадо
6 : 2
12.04.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Торонто
3 : 2
04.04.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Канзаc Сити
1 : 4
22.03.2026
Колорадо
1' - 70'
42'
США. МЛС, 4 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 1
15.03.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Колорадо
4 : 1
08.03.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Колорадо
2 : 0
01.03.2026
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Сиэтл
2 : 0
23.02.2026
Колорадо
Был в запасе
Главные новости
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
2
Видео
В России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
Символическая сборная ЦСКА по версии Вагнера Лава
Вчера, 22:53
Еще один защитник покинет расположение сборной России
Вчера, 22:38
2
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
Вчера, 22:18
6
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
Вчера, 21:56
1
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
Вчера, 21:21
5
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
Вчера, 20:51
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+