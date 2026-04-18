Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Интер Майами
Колорадо - Интер Майами: обзор матча 18 апреля 2026
Колорадо
18.04.2026, суббота, 23:30
США. МЛС, 8 тур
2 : 3
Завершен
Интер Майами
58'
Р. Наварро
62'
Д. Япи
18'
Л. Месси (П)
45+5'
Х. Бертераме
79'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колорадо - Интер Майами
Завершен
90'
+6
Замена
Эзекиэль Абадиа-Реда
️️️️➡️️
Херман Бертераме
90'
+2
Желтая карточка
Лионель Месси
90'
Замена
Александр Шо
️️️️➡️️
Теласко Сеговия
Замена
Alex Harris
️️️️➡️️
Джош Атенсио
90'
90'
+7'
87'
Красная карточка
Янник Брайт
86'
Желтая карточка
Теласко Сеговия
Замена
Данте Сили
️️️️➡️️
Пакстен Ааронсон
83'
79'
ГОЛ! 2:3!
Лионель Месси
Пас отдал
Родриго Де Пауль
Желтая карточка
Лукас Херрингтон
75'
70'
Замена
Даниэль Пинтер
️️️️➡️️
Гонсало Лухан
70'
Замена
Ноа Аллен
️️️️➡️️
Mateo Silvetti
69'
Травма
Mateo Silvetti
Желтая карточка
Wayne Frederick
64'
ГОЛ! 2:2!
Даррен Япи
Пас отдал
Лукас Херрингтон
62'
Замена
Даррен Япи
️️️️➡️️
Hamzat Ojediran
61'
ГОЛ! 1:2!
Рафаэл Наварро
Пас отдал
Wayne Frederick
58'
45'
+5
Желтая карточка
Херман Бертераме
45'
+5
ГОЛ! 0:2!
Херман Бертераме
Пас отдал
Mateo Silvetti
45'
+4'
29'
Желтая карточка
Микаэл
22'
Желтая карточка
Родриго Де Пауль
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Лионель Месси
Желтая карточка
Джош Атенсио
17'
Показать весь матч
Live: Колорадо - Интер Майами
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 2:3.
90+8'
2-й тайм окончен. Счет 2:3.
90+6'
Замена у команды Интер Майами. Херман Бертераме ушел, Cesar Abadia-reda вышел.
90+3'
Jackson Travis (Колорадо) получил желтую карточку за фол.
90+3'
Удар заблокирован. Бил Данте Сили (Колорадо). Ассистент - Роб Холдинг.
90+2'
Лионель Месси (Интер Майами) получил желтую карточку за фол.
90+2'
Jackson Travis (Колорадо) заработал штрафной в атаке.
90+2'
Jackson Travis (Колорадо) заработал штрафной в атаке.
90'
Сколько минут добавил судья? 7.
90'
Лионель Месси (Интер Майами) в офсайде.
90'
Замена у команды Интер Майами. Теласко Сеговия ушел, Александр Шо вышел.
90'
Замена у команды Колорадо. Josh Atencio ушел, Alex Harris вышел.
89'
Момент не реализован! Даррен Япи (Колорадо). Навешивал Данте Сили с углового.
88'
Daniel Pinter отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Колорадо.
88'
Удар заблокирован. Бил Данте Сили (Колорадо).
87'
Янник Брайт (Интер Майами) получил красную карточку.
86'
Теласко Сеговия (Интер Майами) получил желтую карточку.
86'
Данте Сили (Колорадо) заработал штрафной на правом фланге.
86'
Данте Сили (Колорадо) заработал штрафной на правом фланге.
84'
Правила нарушил Daniel Pinter (Интер Майами).
84'
Правила нарушил Daniel Pinter (Интер Майами).
83'
Момент не реализован! Георгий Миноунгу (Колорадо). Пас отдал Рафаэл Наварро.
83'
Замена у команды Колорадо. Пакстен Ааронсон ушел, Данте Сили вышел.
82'
Wayne Frederick (Колорадо) заработал штрафной на своей половине поля.
82'
Wayne Frederick (Колорадо) заработал штрафной на своей половине поля.
79'
Гол! 2:3! Забил Лионель Месси (Интер Майами). Ассистент - Родриго Де Пауль (быстрый проход).
78'
Даррен Япи (Колорадо) заработал штрафной на своей половине поля.
78'
Даррен Япи (Колорадо) заработал штрафной на своей половине поля.
77'
Момент не реализован! Лионель Месси (Интер Майами).
75'
Lucas Herrington (Колорадо) получил желтую карточку за фол.
75'
Правила нарушил Рафаэл Наварро (Колорадо).
75'
Янник Брайт (Интер Майами) заработал штрафной в атаке.
74'
Удар заблокирован. Бил Даррен Япи (Колорадо). Ассистент - Рафаэл Наварро.
72'
Даррен Япи (Колорадо) заработал штрафной на правом фланге.
72'
Даррен Япи (Колорадо) заработал штрафной на правом фланге.
71'
Правила нарушил Янник Брайт (Интер Майами).
71'
Правила нарушил Янник Брайт (Интер Майами).
70'
Замена у команды Интер Майами. Гонсало Лухан ушел, Daniel Pinter вышел.
70'
Замена у команды Интер Майами. Mateo Silvetti ушел, Ноа Аллен вышел.
69'
Пауза окончена. Матч продолжается.
67'
Пауза в матче. Травму получил Mateo Silvetti (Интер Майами).
64'
Wayne Frederick (Колорадо) получил желтую карточку за фол.
64'
Правила нарушил Wayne Frederick (Колорадо).
64'
Правила нарушил Wayne Frederick (Колорадо).
62'
Гол! 2:2! Забил Даррен Япи (Колорадо). Проникающий пас сделал Lucas Herrington.
61'
Удар заблокирован. Бил Георгий Миноунгу (Колорадо). Ассистент - Пакстен Ааронсон.
61'
Замена у команды Колорадо. Hamzat Ojediran ушел, Даррен Япи вышел.
60'
Момент не реализован! Микаэл (Интер Майами). Навешивал Факундо Мура с углового.
60'
Коси Томпсон отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Интер Майами.
58'
Гол! 1:2! Забил Рафаэл Наварро (Колорадо). Ассистент - Wayne Frederick .
55'
Правила нарушил Пакстен Ааронсон (Колорадо).
55'
Факундо Мура (Интер Майами) заработал штрафной на своей половине поля.
52'
Правила нарушил Факундо Мура (Интер Майами).
52'
Правила нарушил Факундо Мура (Интер Майами).
52'
Теласко Сеговия (Интер Майами) заработал штрафной на своей половине поля.
52'
Теласко Сеговия (Интер Майами) заработал штрафной на своей половине поля.
49'
Josh Atencio (Колорадо) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Дейн Сент-Клер (Интер Майами).
48'
Wayne Frederick (Колорадо) заработал штрафной на левом фланге.
48'
Правила нарушил Гонсало Лухан (Интер Майами).
48'
Правила нарушил Гонсало Лухан (Интер Майами).
45'
2-й тайм стартовал.
45+6'
1-й тайм окончен. Счет 0:2.
45+5'
Херман Бертераме (Интер Майами) получил желтую карточку за чрезмерное празднование
45+5'
Гол! 0:2! Забил Херман Бертераме (Интер Майами). Ассистент - Mateo Silvetti (длинная передача).
45+2'
Правила нарушил Lucas Herrington (Колорадо).
45+2'
Лионель Месси (Интер Майами) заработал штрафной на своей половине поля.
45+1'
Момент не реализован! Hamzat Ojediran (Колорадо). Пас отдал Рафаэл Наварро.
45'
Сколько минут добавил судья? 4.
44'
Mateo Silvetti (Интер Майами) в офсайде.
43'
Mateo Silvetti (Интер Майами) заработал штрафной на правом фланге.
43'
Правила нарушил Jackson Travis (Колорадо).
42'
Момент не реализован! Херман Бертераме (Интер Майами). Навешивал Лионель Месси с углового.
41'
Jackson Travis отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Интер Майами.
39'
Момент не реализован! Wayne Frederick (Колорадо).
38'
Пакстен Ааронсон (Колорадо) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Дейн Сент-Клер (Интер Майами). Пас отдал Коси Томпсон.
38'
Lucas Herrington (Колорадо) заработал штрафной на своей половине поля.
38'
Lucas Herrington (Колорадо) заработал штрафной на своей половине поля.
36'
Родриго Де Пауль (Интер Майами) заработал штрафной в атаке.
36'
Правила нарушил Hamzat Ojediran (Колорадо).
34'
Правила нарушил Лионель Месси (Интер Майами).
34'
Пакстен Ааронсон (Колорадо) заработал штрафной на своей половине поля.
33'
Wayne Frederick (Колорадо) в офсайде.
31'
Коси Томпсон (Колорадо) заработал штрафной на правом фланге.
31'
Коси Томпсон (Колорадо) заработал штрафной на правом фланге.
30'
Родриго Де Пауль отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Колорадо.
29'
Микаэл (Интер Майами) получил желтую карточку за фол.
29'
Рафаэл Наварро (Колорадо) заработал штрафной на правом фланге.
29'
Рафаэл Наварро (Колорадо) заработал штрафной на правом фланге.
23'
Момент не реализован! Пакстен Ааронсон (Колорадо). Пас отдал Рафаэл Наварро.
22'
Родриго Де Пауль (Интер Майами) получил желтую карточку.
21'
Jackson Travis (Колорадо) заработал штрафной на своей половине поля.
21'
Jackson Travis (Колорадо) заработал штрафной на своей половине поля.
21'
Правила нарушил Коси Томпсон (Колорадо).
21'
Максимилиано Фалькон (Интер Майами) заработал штрафной на своей половине поля.
20'
Пакстен Ааронсон (Колорадо) заработал штрафной в атаке.
20'
Правила нарушил Теласко Сеговия (Интер Майами).
18'
Гол! 0:1! Лионель Месси (Интер Майами) забил с пенальти.
17'
Josh Atencio (Колорадо) получил желтую карточку за фол.
16'
Решение ВАР. заработал пенальти!
14'
Josh Atencio (Колорадо) нарушил правила в своей штрафной. Пенальти!
14'
Янник Брайт (Интер Майами) заработал пенальти. Фол в штрафной площади.
13'
Рафаэл Наварро (Колорадо) заработал штрафной на своей половине поля.
13'
Правила нарушил Микаэл (Интер Майами).
11'
Гонсало Лухан (Интер Майами) заработал штрафной на своей половине поля.
11'
Правила нарушил Георгий Миноунгу (Колорадо).
11'
Момент не реализован! Wayne Frederick (Колорадо).
10'
Josh Atencio (Колорадо) заработал штрафной в атаке.
10'
Правила нарушил Mateo Silvetti (Интер Майами).
3'
Правила нарушил Херман Бертераме (Интер Майами).
3'
Георгий Миноунгу (Колорадо) заработал штрафной на своей половине поля.
1'
Максимилиано Фалькон отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Колорадо.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Колорадо
1
Зак Стеффен
(К)
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
22
Лукас Херрингтон
ЦЗ
99
Jackson Travis
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ПЗ
12
Джош Атенсио
ОП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
АП
93
Георгий Миноунгу
ЛФ
13
Wayne Frederick
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Интер Майами
97
Дейн Сент-Клер
ВР
37
Максимилиано Фалькон
ЦЗ
16
Микаэл
ЦЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
2
Гонсало Лухан
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
42
Янник Брайт
ЦП
8
Теласко Сеговия
ЦП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
19
Херман Бертераме
ЦФ
24
Mateo Silvetti
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Анхель Ойос
Колорадо
41
Nicholas Defreitas-Hansen
ВР
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
24
Ноа Кобб
ЦЗ
19
Иан Мерфи
ЦЗ
11
Алексис Маньома
ЛВ
7
Данте Сили
ЛФ
77
Даррен Япи
ЦФ
16
Alex Harris
ЦФ
27
Kimani Stewart-Baynes
ЦФ
Интер Майами
34
Рокко Риос Ново
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
76
Эзекиэль Абадиа-Реда
ЦЗ
17
Ян Фрей
ЦЗ
41
Давид Руис
ОП
88
Александр Шо
ЦП
21
Тадео Альенде
ПВ
56
Даниэль Пинтер
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Стеффен
6
Холдинг
22
Херрингтон
99
33
Томпсон
12
Атенсио
8
10
Ааронсон
93
Миноунгу
9
Наварро
13
4-3-1-2
97
Сент-Клер
16
Микаэл
4
Мура
2
Лухан
37
Фалькон
7
Де Пауль
42
Брайт
8
Сеговия
10
Месси
24
19
Бертераме
10
Ааронсон
7
Сили
7
Сили
10
Ааронсон
8
77
Япи
77
Япи
8
12
Атенсио
16
16
12
Атенсио
24
32
Аллен
32
Аллен
24
19
Бертераме
76
Абадиа-Реда
76
Абадиа-Реда
19
Бертераме
8
Сеговия
88
Шо
88
Шо
8
Сеговия
2
Лухан
56
Пинтер
56
Пинтер
2
Лухан
Остались в запасе
Колорадо
Интер Майами
41
Nicholas Defreitas-Hansen
ВР
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
24
Ноа Кобб
ЦЗ
19
Иан Мерфи
ЦЗ
11
Алексис Маньома
ЛВ
27
Kimani Stewart-Baynes
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
34
Рокко Риос Ново
ВР
17
Ян Фрей
ЦЗ
41
Давид Руис
ОП
21
Тадео Альенде
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Анхель Ойос
Остались в запасе
41
Nicholas Defreitas-Hansen
ВР
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
24
Ноа Кобб
ЦЗ
19
Иан Мерфи
ЦЗ
11
Алексис Маньома
ЛВ
27
Kimani Stewart-Baynes
ЦФ
Остались в запасе
34
Рокко Риос Ново
ВР
17
Ян Фрей
ЦЗ
41
Давид Руис
ОП
21
Тадео Альенде
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Гильермо Анхель Ойос
Колорадо
Точно не сыграют
Реджи Каннон
ПЗ
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
Коннор Ронан
ЦП
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
Интер Майами
Точно не сыграют
Давид Айяла
ОП
Серхио Регилон
ЛЗ
Статистика матча Колорадо - Интер Майами
4
1
5
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
3
2
Нарушения
12
19
Офсайды
1
2
Количество передач
474
291
Сейвы
0
2
Точность передач %
88
74
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.6
1.24
xGP (предотвращенные голы)
-0.68
-0.68
Информация о матче
Главный судья:
Джон Фримон
Стадион:
Empower Field at Mile High, Denver
Посещаемость:
75824
Новости команд
Все
Колорадо
Интер Майами
Месси стал автором еще одного уникального достижения на ЧМ
12:24
1
40-летний Возинья может стать одноклубником Месси
10:11
2
Месси прокомментировал незабитый пенальти в матче с Египтом
08:34
3
Шалимов объяснил эффективную игру Месси в матче Аргентина – Египет
01:23
Месси – 6-й игрок в истории с голами в каждом из первых 5 матчей на ЧМ
01:16
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
2025.08.17 09:30
1
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
МЛС. Гол Месси помог «Интеру Майами» сыграть вничью с «Колорадо» (2:2)
2024.04.07 09:17
«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика
2021.07.18 13:12
3
Месси стал автором еще одного уникального достижения на ЧМ
12:24
1
40-летний Возинья может стать одноклубником Месси
10:11
2
Месси прокомментировал незабитый пенальти в матче с Египтом
08:34
3
Шалимов объяснил эффективную игру Месси в матче Аргентина – Египет
01:23
Месси – 6-й игрок в истории с голами в каждом из первых 5 матчей на ЧМ
01:16
Больше новостей
США. МЛС
Все
Текущие
Будущие
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
- : -
17.07.2026
Торонто
США. МЛС, 16 тур
Сент-Луис
- : -
17.07.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 16 тур
Чикаго Файр
- : -
17.07.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
- : -
17.07.2026
Портленд
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
18.07.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
- : -
17.07.2026
Торонто
США. МЛС, 16 тур
Сент-Луис
- : -
17.07.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
- : -
17.07.2026
Портленд
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
18.07.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 16 тур
Чикаго Файр
- : -
17.07.2026
Ванкувер Уайткепс
Последние матчи
Все
Колорадо
Интер Майами
США. МЛС, 15 тур
Интер Майами
6 : 4
25.05.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 15 тур
Колорадо
1 : 2
24.05.2026
Даллас
США. МЛС, 14 тур
Интер Майами
2 : 0
18.05.2026
Портленд
США. МЛС, 14 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
17.05.2026
Колорадо
США. МЛС, 13 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 1
14.05.2026
Колорадо
США. МЛС, 15 тур
Колорадо
1 : 2
24.05.2026
Даллас
США. МЛС, 14 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
17.05.2026
Колорадо
США. МЛС, 13 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 1
14.05.2026
Колорадо
США. МЛС, 12 тур
Колорадо
0 : 1
10.05.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 11 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
03.05.2026
Колорадо
США. МЛС, 15 тур
Интер Майами
6 : 4
25.05.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 14 тур
Интер Майами
2 : 0
18.05.2026
Портленд
США. МЛС, 13 тур
Цинциннати
3 : 5
14.05.2026
Интер Майами
США. МЛС, 12 тур
Торонто
2 : 4
09.05.2026
Интер Майами
США. МЛС, 11 тур
Интер Майами
3 : 4
03.05.2026
Орландо Сити
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+