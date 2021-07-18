«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика

В игре МЛС между «Колорадо» и «Сан-Хосе» (1:1) красную карточку получил переводчик главного тренера гостей Матиаса Алмейды. Арбитр посчитал, что переводчик выражает недовольство работой судейской бригады.
«Это дикость», – так отреагировала на решение арбитра пресс-служба МЛС.
- Удаление переводчика случилось на 70-й минуте.
- 47-летний аргентинец Алмейда тренирует «Сан-Хосе» с 2019 года.
- В Западной конференции МЛС «Сан-Хосе» занимает 11-е место из 13 команд.
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Источник: твиттер MLS