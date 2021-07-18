Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика

18 июля 2021, 13:12
3

В игре МЛС между «Колорадо» и «Сан-Хосе» (1:1) красную карточку получил переводчик главного тренера гостей Матиаса Алмейды. Арбитр посчитал, что переводчик выражает недовольство работой судейской бригады.

«Это дикость», – так отреагировала на решение арбитра пресс-служба МЛС.

  • Удаление переводчика случилось на 70-й минуте.
  • 47-летний аргентинец Алмейда тренирует «Сан-Хосе» с 2019 года.
  • В Западной конференции МЛС «Сан-Хосе» занимает 11-е место из 13 команд.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер MLS
США. МЛС Колорадо Сан-Хосе
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Из Твери Леха
1626609762
Это намек на то, чтоб аргентос анлийцкий выучил быстрее и не пользовался услугами переводчика)
Ответить
Боцман59rus
1626611431
- а какая разница, будь то переводчик, массажист, да хоть водитель автобуса, х,у,л,и там скакать на бровке и чего то доказывать?
Ответить
Главные новости
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
13:22
2
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
20
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
7
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
2
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
2
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
27
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
35
Все новости
Все новости
Только один игрок забил со штрафных больше, чем Месси
09:27
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
28 августа
4
МЛС. Клуб Миранчука одержал третью победу подряд и ушел с последнего места в конференции
24 августа
ВидеоМесси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
Глушаков ответил на предложение обменять футболку Месси на квартиру в центре Москвы
23 августа
8
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
ВидеоМесси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
8
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
ВидеоМесси накричал на судью
16 августа
3
У Месси худшая отрицательная серия с 2014 года
16 августа
1
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
«Интер Майами» с Месси вылетел из Кубка лиг
13 августа
Президент Аргентины обратился к Месси, потерявшему отца
12 августа
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
12 августа
Роналду обратился к Месси, потерявшему отца
12 августа
2
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
11 августа
Раскрыт следующий клуб Неймара
11 августа
1
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
11 августа
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
ВидеоМесси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
Месси и Неймар вновь могут оказаться в одном клубе
9 августа
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
8 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+