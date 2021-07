«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика

В игре МЛС между «Колорадо» и «Сан-Хосе» (1:1) красную карточку получил переводчик главного тренера гостей Матиаса Алмейды. Арбитр посчитал, что переводчик выражает недовольство работой судейской бригады.

«Это дикость», – так отреагировала на решение арбитра пресс-служба МЛС.

This is wild.Matías Almeyda's translator just got kicked out the game. #COLvSJ pic.twitter.com/fTT716Udth