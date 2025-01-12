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    • В «Аль-Иттихаде» раскрыли подробности отказа Месси от трансфера в Саудовскую Аравию

    В «Аль-Иттихаде» раскрыли подробности отказа Месси от трансфера в Саудовскую Аравию

    Президент саудовского «Аль-Иттихада» Анмар Аль-Хаили подтвердил, что в 2023 году клуб пытался подписать Лионеля Месси.

    «Мы действительно связались с Месси по окончании его контракта с «ПСЖ». Мы сделали ему предложение в размере 1,4 миллиарда евро, но игрок отказался, потому что его семья хотела в Америку.

    Удивительно, что игрок смог отказаться от такого огромного предложения ради своей семьи. Мы уважаем это, потому что семья важнее денег», – сказал Аль-Хаили NIBC.

    • Лео – 8-кратный обладатель «Золотого мяча».
    • Контракт с «Интером» у него истекает в декабре.
    • Месси помог «Интеру» выиграть Кубок лиг Северной Америки в 2023 году.

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    Источник: твиттер ArgentineCuler

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    Комментарии (1)
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    k611
    1736692937
    Да он уже заработал предостаточно, чтобы выбирать не ради денег...
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