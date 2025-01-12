В «Аль-Иттихаде» раскрыли подробности отказа Месси от трансфера в Саудовскую Аравию

Президент саудовского «Аль-Иттихада» Анмар Аль-Хаили подтвердил, что в 2023 году клуб пытался подписать Лионеля Месси.

«Мы действительно связались с Месси по окончании его контракта с «ПСЖ». Мы сделали ему предложение в размере 1,4 миллиарда евро, но игрок отказался, потому что его семья хотела в Америку.

Удивительно, что игрок смог отказаться от такого огромного предложения ради своей семьи. Мы уважаем это, потому что семья важнее денег», – сказал Аль-Хаили NIBC.