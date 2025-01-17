Лещук рассказал, как в США относятся к русским

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился впечатлениями от отпуска в США.
– Зачем вы опять полетели в Америку?
– Я не был на Гавайях, мне хотелось там побывать. А в Нью-Йорке сходил на баскетбол, хоккей, еще был на джазовом концерте и на мюзикл Гарри Поттера попал.
– Какое отношение к русским там?
– Обычное, везде хорошее отношение к русским. Таксист в Нью-Йорке начал расспрашивать, чем я занимаюсь, рассказал ему, что играю в «Динамо», а он сказал мне: «О, у вас же мексиканец есть один – Луис Чавес». Было интересно, что даже там знают про «Динамо». Никакого плохого отношения к русским нет, я не заметил этого.
– Как вам Гавайи?
– Я там больше отдыхал на пляже, кайфовал между Японией и Нью-Йорком – хотелось отдохнуть, полежать. На пляже вспомнил детство, как игрался с волнами, но в этот раз были большие волны – меня пару раз уносило.
- Лещук всю карьеру проводит в «Динамо».
- В этом сезоне вратарь забил с игры «Ахмату».
- Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.