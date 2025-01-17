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    Лещук рассказал, как в США относятся к русским

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился впечатлениями от отпуска в США.

    – Зачем вы опять полетели в Америку?

    – Я не был на Гавайях, мне хотелось там побывать. А в Нью-Йорке сходил на баскетбол, хоккей, еще был на джазовом концерте и на мюзикл Гарри Поттера попал.

    – Какое отношение к русским там?

    – Обычное, везде хорошее отношение к русским. Таксист в Нью-Йорке начал расспрашивать, чем я занимаюсь, рассказал ему, что играю в «Динамо», а он сказал мне: «О, у вас же мексиканец есть один – Луис Чавес». Было интересно, что даже там знают про «Динамо». Никакого плохого отношения к русским нет, я не заметил этого.

    – Как вам Гавайи?

    – Я там больше отдыхал на пляже, кайфовал между Японией и Нью-Йорком – хотелось отдохнуть, полежать. На пляже вспомнил детство, как игрался с волнами, но в этот раз были большие волны – меня пару раз уносило.

    • Лещук всю карьеру проводит в «Динамо».
    • В этом сезоне вратарь забил с игры «Ахмату».
    • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    17.01.2025 00:07
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    Комментарии (2)
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    DMитрий
    1737066116
    Меня пару раз уносило - вот оно!!! Изюминка удаленного отдыха. Читаем между строк.
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    kwadroberow
    1737066240
    Мужики, не стоит верить в прогнозы от телеграм-каналов и пабликов. Особенно прогнозы от БК))) Ищите лучший сервис страны в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз сервис». Это сайт. 12 лет им. Гарантии на прогнозы.
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