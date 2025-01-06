Месси пропустил церемонию награждения у Байдена ради встречи с друзьями детства

В соцсетях нашли реальную причину отсутствия Лионеля Месси на приеме в Белом доме.
- Футболист удостоился Президентской медали Свободы – это одна из двух высших наград США для гражданских лиц.
- Награды вручал лично президент Соединенных Штатов Джо Байден.
- 37-летний аргентинец пропустил церемонию, сославшись на занятость.
Сейчас Месси находится в Аргентине, где проводит отпуск с семьей.
В Росарио у него состоялась встреча с друзьями детства – 30 лет назад они вместе играли за «Ньюэллс Олд Бойз».
Это мероприятие по времени совпадало с вручением медалей в Вашингтоне.
- Месси перебрался в «Интер Майами» 1,5 года назад.
- Его статистика: 39 матчей, 34 гола, 18 ассистов.
Фото: cabra_futbol