Месси пропустил церемонию награждения у Байдена ради встречи с друзьями детства

В соцсетях нашли реальную причину отсутствия Лионеля Месси на приеме в Белом доме.

Футболист удостоился Президентской медали Свободы – это одна из двух высших наград США для гражданских лиц.

Награды вручал лично президент Соединенных Штатов Джо Байден.

37-летний аргентинец пропустил церемонию, сославшись на занятость.

Сейчас Месси находится в Аргентине, где проводит отпуск с семьей.

В Росарио у него состоялась встреча с друзьями детства – 30 лет назад они вместе играли за «Ньюэллс Олд Бойз».

Это мероприятие по времени совпадало с вручением медалей в Вашингтоне.

Месси перебрался в «Интер Майами» 1,5 года назад.

Его статистика: 39 матчей, 34 гола, 18 ассистов.

Фото: cabra_futbol