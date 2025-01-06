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    • Месси пропустил церемонию награждения у Байдена ради встречи с друзьями детства

    Месси пропустил церемонию награждения у Байдена ради встречи с друзьями детства

    В соцсетях нашли реальную причину отсутствия Лионеля Месси на приеме в Белом доме.

    • Футболист удостоился Президентской медали Свободы – это одна из двух высших наград США для гражданских лиц.
    • Награды вручал лично президент Соединенных Штатов Джо Байден.
    • 37-летний аргентинец пропустил церемонию, сославшись на занятость.

    Сейчас Месси находится в Аргентине, где проводит отпуск с семьей.

    В Росарио у него состоялась встреча с друзьями детства – 30 лет назад они вместе играли за «Ньюэллс Олд Бойз».

    Это мероприятие по времени совпадало с вручением медалей в Вашингтоне.

    • Месси перебрался в «Интер Майами» 1,5 года назад.
    • Его статистика: 39 матчей, 34 гола, 18 ассистов.

    Фото: cabra_futbol

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:38
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Гор--google
    1736164937
    Месси НАШ!!!
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    Таврида
    1736165986
    "Хозяин - тварь, пирог - говно, Котлеты - с конченой крысины. Подать мне шляпу и пальто, Я ухожу, имел я ваши именины!"
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    timon2401
    1736167314
    достойно уважения!!
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    subbotaspartak
    1736167695
    Пацаны своих не бросают
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    Бомбардиръ
    1736167832
    Конечно, лучше общаться с адекватными, нежели с неадекватными )
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