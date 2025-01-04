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    Месси получит медаль от Байдена

    Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси удостоится Президентской медали Свободы.

    Это одна из двух высших наград США для гражданских лиц.

    Медаль 37-летнему футболисту сегодня вручит президент Соединенных Штатов Джо Байден.

    «Месси поддерживает программы здравоохранения и образования для детей по всему миру через Фонд Лео Месси и является послом доброй воли ЮНИСЕФ», – говорится в объяснении Белого дома.

    • Аргентинец перебрался в «Интер Майами» 1,5 года назад.
    • Его статистика: 39 матчей, 34 гола, 18 ассистов.

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    Источник: The Athletic

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    04.01.2025 16:08
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1735996652
    ...интересно бы процесс награждения увидеть и послушать)...
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    k611
    1736003371
    Если Байден ничего не перепутает...
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    Oldtrafford83
    1736063296
    Михалыч тоже заслужил эту медаль))
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