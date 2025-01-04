Месси получит медаль от Байдена

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси удостоится Президентской медали Свободы.

Это одна из двух высших наград США для гражданских лиц.

Медаль 37-летнему футболисту сегодня вручит президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Месси поддерживает программы здравоохранения и образования для детей по всему миру через Фонд Лео Месси и является послом доброй воли ЮНИСЕФ», – говорится в объяснении Белого дома.