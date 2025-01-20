Стал известен срок контракта Луиса Энрике с «Зенитом»

«Зенит» заключит контракт с 24-летним вингером Луисом Энрике по схеме «4+1». 19 января футболист прибыл в Доху, где питерцы проводят зимние сборы, для прохождения медосмотра и подписания соглашения с российским клубом.

По данным «Спорт-Экспресса», «Зенит» заплатит за Энрике 30 миллионов евро, к которым в будущем может добавиться еще 2 миллиона – в виде бонусов за достижения футболиста в составе петербуржцев.

По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 35 миллионов евро.

По данным Metaratings.ru, сумма сделки может составить до 40 миллионов евро: из них 32 – фиксированные выплаты, а еще 8 предусмотрены в виде бонусов.

По данным L’Equipe, сумма трансфера составит 33+2 миллиона евро, а все деньги в итоге получит «Лион», у которого один владелец с «Ботафого».

Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Луиса Энрике в 22 миллиона евро.

Вингер провел в прошлом году за клуб из Рио-де-Жанейро 55 матчей, забил 12 голов, отдал 6 передач. Также в «Ботафого» он выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.

Луис Энрике в прошлом году дебютировал за сборную Бразилии, в 6 матчах отметился 2 голами и 1 ассистом.