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    Стал известен срок контракта Луиса Энрике с «Зенитом»

    «Зенит» заключит контракт с 24-летним вингером Луисом Энрике по схеме «4+1». 19 января футболист прибыл в Доху, где питерцы проводят зимние сборы, для прохождения медосмотра и подписания соглашения с российским клубом.

    • По данным «Спорт-Экспресса», «Зенит» заплатит за Энрике 30 миллионов евро, к которым в будущем может добавиться еще 2 миллиона – в виде бонусов за достижения футболиста в составе петербуржцев.
    • По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 35 миллионов евро.
    • По данным Metaratings.ru, сумма сделки может составить до 40 миллионов евро: из них 32 – фиксированные выплаты, а еще 8 предусмотрены в виде бонусов.
    • По данным L’Equipe, сумма трансфера составит 33+2 миллиона евро, а все деньги в итоге получит «Лион», у которого один владелец с «Ботафого».
    • Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Луиса Энрике в 22 миллиона евро.
    • Вингер провел в прошлом году за клуб из Рио-де-Жанейро 55 матчей, забил 12 голов, отдал 6 передач. Также в «Ботафого» он выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.
    • Луис Энрике в прошлом году дебютировал за сборную Бразилии, в 6 матчах отметился 2 голами и 1 ассистом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.01.2025 17:07
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    Комментарии (10)
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    Айболид
    1737382621
    Оооооо , ща весь рыло-легион сползётся . "Обсудить" .
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    Номэд
    1737383560
    По данным самих вшивых, сумма трансфера 10 миллионов тенге.
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    Интерес
    1737383919
    В контракте на самом деле написано:"Пока не надоест,или не заскучает. Какое из событий наступит раньше".
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    ...короче
    1737383939
    ...плечом к плечу, до конца срока с Семаком чалиться будут) "Срока огромные, дорога дальняя"(с)...
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    Cleaner
    1737387792
    А чё! Бюджет России не обеднеет от каких то жалких СОРОКА МИЛЛИОНОВ ЕВРО. Для ЗЕНИТУШКИ ведь НЕ ЖАЛКО!!!...(((
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    Кривая да нелёгкая
    1737389133
    4+1 нормально ! Зенит значит нацелился взять еще как минимум четыре чемпионства подряд! Спартак ? Этот недоклуб будет иногда допущен к тройке ,середняк, что с него возьмёшь
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    Литейный 4 (returned)
    1737391534
    Добро пожаловать в клуб чемпионов. Гыгыгы
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