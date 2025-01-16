Карпукас дал совет россиянам, что посмотреть в США

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас дал совет россиянам после отпуска в США.

«Куда посоветую поехать в США? Нью-Йорк – погулять, походить.

Выходишь – везде эти красоты, как в кино снимаешься. Ощущение, как будто сейчас должен где-нибудь Кевин из «Один дома» побежать, где-то – Человек-паук или Джон Уик. Как будто в фильме снимаемся», – сказал Карпукас на ютуб-канале «Локомотива».