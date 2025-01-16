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    Карпукас дал совет россиянам, что посмотреть в США

    Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас дал совет россиянам после отпуска в США.

    «Куда посоветую поехать в США? Нью-Йорк – погулять, походить.

    Выходишь – везде эти красоты, как в кино снимаешься. Ощущение, как будто сейчас должен где-нибудь Кевин из «Один дома» побежать, где-то – Человек-паук или Джон Уик. Как будто в фильме снимаемся», – сказал Карпукас на ютуб-канале «Локомотива».

    • На счету 22-летнего Карпукаса 4 матча за сборную России.
    • Игрок стоит 6 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у Артема 17 матчей, 2 ассиста.

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.01.2025 23:44
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