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    Лещук раскрыл стоимость отпуска в США и Японии

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал об отпуске в США и Японии.

    – Где отдыхали этой зимой?

    – В Японии, на Гавайях и в Нью-Йорке.

    – Давайте начнем с Японии – как вам там?

    – Очень понравился менталитет японцев, они открытые, добрые люди. На улицах у них очень чисто. Япония сильно отличается от других стран – запомнилось, что люди очень добрые: выходя из магазина, японцы пять раз убедятся, туда ли ты идешь. На вокзале мне очень помогли – там все на японском языке, и они мне они рассказали, куда идти. Я был в Токио, Киото и Наре.

    – Многие удивляются, как сильно технологически развита Япония – вы что-то подобное заметили? Например, в магазинах.

    – Очень много касс самообслуживания. У нас это тоже есть, но там это более развито. У них очень много странных магазинов – продается то, чего у нас нет.

    – Например.

    – Игрушки с шариком, которые нужно открыть – как бахилы распаковываете, но у них они большие: крутишь шарик и тебе что-то выпадает. Продается то, что у нас не продавалось бы.

    – А что насчет менталитета, сравнивая с нашим?

    – У нас более закрытый народ, а там открытые, добрые люди.

    – Сколько вы потратили на отпуск?

    – Не считал. Я покупал подарки, вещи – сложно сказать.

    – Если считать перелеты и проживание?

    – Около 10 тысяч долларов. 20 дней был в отпуске.

    • Лещук всю карьеру проводит в «Динамо».
    • В этом сезоне вратарь забил с игры «Ахмату».
    • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.01.2025 22:17
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    Комментарии (3)
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    BarStep
    1737059170
    Отдых и там и там - дорого. Но он может себе такое позволить, доходы позволяют. Это нормально. Вопрос! Зачем это позиционируют здесь? Мы же понимаем, что доходы, мягко говоря, совсем несопоставимы ..
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