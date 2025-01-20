Российский медиаклуб подпишет второго экс-игрока сборной Франции

Спортивный директор Fight Nights Дмитрий Шишков анонсировал подписание второго экс-игрока сборной Франции для участия в Суперкубке Медиалиги.
«+1. Еще один бывший игрок сборной Франции приедет в Абу-Даби!» – написал Шишков.
- На прошлой неделе стало известно, что за медиафутбольную команду Fight Nights сыграет Бакари Санья.
- Ранее сообщалось, что клуб также ведет переговоры с бывшим игроком «Интера», «Милана» и «Реала» Кларенсом Зеедорфом.
- Суперкубок Медиалиги пройдет в феврале в Абу-Даби с участием 7 медиаклубов.