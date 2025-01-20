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    • Российский медиаклуб подпишет второго экс-игрока сборной Франции

    Российский медиаклуб подпишет второго экс-игрока сборной Франции

    Спортивный директор Fight Nights Дмитрий Шишков анонсировал подписание второго экс-игрока сборной Франции для участия в Суперкубке Медиалиги.

    «+1. Еще один бывший игрок сборной Франции приедет в Абу-Даби!» – написал Шишков.

    • На прошлой неделе стало известно, что за медиафутбольную команду Fight Nights сыграет Бакари Санья.
    • Ранее сообщалось, что клуб также ведет переговоры с бывшим игроком «Интера», «Милана» и «Реала» Кларенсом Зеедорфом.
    • Суперкубок Медиалиги пройдет в феврале в Абу-Даби с участием 7 медиаклубов.

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    Источник: телеграм-канал «Дмитрий Шишков / FIGHT NIGHTS»

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    20.01.2025 16:13
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    Комментарии (3)
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    темирхан
    1737383929
    медиа лига, это полная х....я и точка.
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    bumer_moscow
    1737386106
    Еще марадону и пеле подпишите ос.ы)))
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    nickyy-nickyy-google
    1737448229
    Абу Диаби прочитал сначала‍
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