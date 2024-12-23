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    • Клуб Медиалиги ведет переговоры с 4-кратным победителем Лиги чемпионов

    Клуб Медиалиги ведет переговоры с 4-кратным победителем Лиги чемпионов

    Спортивный директор Fight Nights Сергей Шишков сообщил о переговорах с двумя именитыми экс-футболистами.

    «Уже официально можно сказать, что сейчас ведем диалог о том, чтобы Кларенс Зеедорф и Бакари Санья сыграли за нас на Суперкубке МФЛ!» – написал Шишков в своем телеграм-канале.

    • Зеедорф – 4-кратный победитель Лиги чемпионов. Он выступал за «Аякс», «Милан», «Реал».
    • Санья – экс-защитник «Арсенала» и «Манчестер Сити».
    • Суперкубок Медиалиги пройдет в Абу-Даби с 31 января по 8 февраля.
    • В турнире примут участие «Десятка», Lit Energy, «Родина Медиа», Fight Nights, «БроукБойз», 2Drots и «Амкал».

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Шишкова

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    23.12.2024 22:44
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