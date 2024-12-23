Клуб Медиалиги ведет переговоры с 4-кратным победителем Лиги чемпионов

Спортивный директор Fight Nights Сергей Шишков сообщил о переговорах с двумя именитыми экс-футболистами.
«Уже официально можно сказать, что сейчас ведем диалог о том, чтобы Кларенс Зеедорф и Бакари Санья сыграли за нас на Суперкубке МФЛ!» – написал Шишков в своем телеграм-канале.
- Зеедорф – 4-кратный победитель Лиги чемпионов. Он выступал за «Аякс», «Милан», «Реал».
- Санья – экс-защитник «Арсенала» и «Манчестер Сити».
- Суперкубок Медиалиги пройдет в Абу-Даби с 31 января по 8 февраля.
- В турнире примут участие «Десятка», Lit Energy, «Родина Медиа», Fight Nights, «БроукБойз», 2Drots и «Амкал».