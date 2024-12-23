Клуб Медиалиги ведет переговоры с 4-кратным победителем Лиги чемпионов

Спортивный директор Fight Nights Сергей Шишков сообщил о переговорах с двумя именитыми экс-футболистами.

«Уже официально можно сказать, что сейчас ведем диалог о том, чтобы Кларенс Зеедорф и Бакари Санья сыграли за нас на Суперкубке МФЛ!» – написал Шишков в своем телеграм-канале.