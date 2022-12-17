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    Кларенс Зеедорф

    Тренер
    Имя Кларенс
    Фамилия Зеедорф
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 1 апреля 1976
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Камерун 2 1 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.06.2021 Нигерия 0 : 1 Камерун
    08.06.2021 Камерун 0 : 0 Нигерия
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