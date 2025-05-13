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Бразилия. Серия А
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Коринтианс
Кларенс Зеедорф
Кларенс Зеедорф
Коринтианс
Нидерланды
1 апреля 1976 (50)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Фото
«Зеедорф» сыграл за СКА в КХЛ
21 октября
Назван клуб, в который летом может перейти Промес
2025.05.13 07:50
3
Зеедорф – о срыве трансфера племянника в «Балтику»: «Мы думали, это серьезный клуб»
2025.04.30 11:03
Зеедорф назвал единственный российский клуб, который им интересовался
2025.04.30 08:52
3
Клуб Медиалиги ведет переговоры с 4-кратным победителем Лиги чемпионов
2024.12.23 22:44
«Это позор»: Зеедорф связал поражение Винисиуса в борьбе за «Золотой мяч» с конфликтом «Реала» и УЕФА
2024.10.29 13:45
Хабиб в июле вернется в спорт, но не в ММА: «Они с Зеедорфом думали о футболе»
2023.04.07 12:28
2
Фото
Хабиб сфотографировался с четырехкратным победителем Лиги чемпионов
2023.04.04 15:00
1
Зеедорф прокомментировал смерть Михайловича
2022.12.17 11:31
Зеедорф раскритиковал «Барселону»: «Они всегда давят на судей. У Хави была такая привычка»
2022.10.13 17:28
Зеедорф: «В Европе нет темнокожих тренеров, это факт»
2022.09.25 18:31
2
Фото
Нурмагомедов поиграл в футбол с Зеедорфом
2021.01.10 13:51
2
France Football назвал претендентов на звание лучшего опорного и атакующего полузащитника в истории
2020.10.12 22:52
14
Зеедорфа уволили с поста главного тренера сборной Камеруна
2019.07.16 22:18
Игроки Камеруна отказывались ехать на КАН из-за небольших призовых. Их уговаривал Это’О
2019.06.22 15:05
6
«Реал» может заменить Солари на Зеедорфа
2019.03.09 15:15
10
Зеедорф: «Неймар совершил ужасный грех, покинув «Барселону»
2018.11.20 18:18
4
Камерун не смог победить Коморские острова в дебютном матче Зеедорфа и Клюйверта
2018.09.09 00:41
6
Зеедорф покинул «Депортиво»
2018.05.23 10:43
5
Зеедорф – о вылете «Депортиво» из Примеры: «Желаю клубу всего наилучшего»
2018.04.30 07:55
4
Видео
Зеедорф заступился за игроков «Депортиво» перед болельщиками после ничьей с «Леганесом»
2018.04.21 13:26
1
Примера. «Депортиво» Зеедорфа справился с «Атлетиком»
2018.04.14 23:50
1
Зеедорф выиграл первый матч на посту главного тренера «Депортиво»
2018.04.07 06:50
2
Примера. «Депортиво» Зеедорфа не справился с «Лас-Пальмасом» и не побеждает в 14-м матче кряду
2018.03.17 16:51
Примера. «Депортиво» Зеедорфа проиграл «Жироне». Галисийцы не побеждают три месяца
2018.03.10 00:56
Примера. «Леганес» обыграл последнюю команду, «Депортиво» Зеедорфа не справился с «Эйбаром»
2018.03.03 22:35
Зеедорф: «Депортиво» рассчитывал на другой результат»
2018.02.13 10:42
Зеедорф – первый голландский тренер, проигравший стартовый матч в чемпионате Испании
2018.02.13 06:30
Зеедорф пригласил в «Депортиво» Мунтари
2018.02.08 23:53
Зеедорф: «Депортиво» сейчас находится в сложной ситуации»
2018.02.06 09:05
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