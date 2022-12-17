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Кларенс Зеедорф
Главные новости
00:57
Примера. «Атлетико» победил «Жирону» (1:0) благодаря голу на 94-й минуте
00:30
«Мне стыдно, наша репутация поставлена на карту»: глава Ла Лиги Тебас – о судейском скандале «Барселоны»
1
00:18
Два топ-клуба РПЛ пытались зимой арендовать Сутормина у «Зенита»
1
13 марта
23:53
«Манчестер Сити» нашел замену для Канселу в «Челси»
23:44
«Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»
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Все новости
00:47
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Салернитаной» (1:1) и остался на 4-м месте
13 марта
23:50
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23:35
Форвард «Ланса» сделал самый быстрый хет-трик за последние 50 сезонов Лиги 1
23:29
Зобнин рассказал, почему «Спартак» пропустил 2 гола в 3 матчах подряд
2
23:19
«Милан» играет в Серии А без итальянцев в старте впервые в 3-очковую эпоху
3
23:08
Дзюба не полетел на матч с «Акроном» по двум причинам
1
22:57
Фото
Джорджина выложила новые фото со смелым декольте
1
22:49
Фото
ЦСКА продлил контракт с 17-летним воспитанником – неделю назад он дебютировал за главную команду
22:39
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
1
22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
4
21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
3
21:35
Фото
Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
12
21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
6
20:49
Фото
«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
1
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
5
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
2
19:39
Видео
Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
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«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России
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Кларенс Зеедорф
Тренер
Имя
Кларенс
Фамилия
Зеедорф
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
1 апреля 1976
Статистика
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Посты
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Камерун
2
1
0
1
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
04.06.2021
Нигерия
0 : 1
Камерун
08.06.2021
Камерун
0 : 0
Нигерия
17 декабря 2022
11:31
Зеедорф прокомментировал смерть Михайловича
13 октября 2022
17:28
Зеедорф раскритиковал «Барселону»: «Они всегда давят на судей. У Хави была такая привычка»
25 сентября 2022
18:31
Зеедорф: «В Европе нет темнокожих тренеров, это факт»
2
10 января 2021
13:51
Фото
Нурмагомедов поиграл в футбол с Зеедорфом
2
12 октября 2020
22:52
France Football назвал претендентов на звание лучшего опорного и атакующего полузащитника в истории
14
16 июля 2019
22:18
Зеедорфа уволили с поста главного тренера сборной Камеруна
22 июня 2019
15:05
Игроки Камеруна отказывались ехать на КАН из-за небольших призовых. Их уговаривал Это’О
6
9 марта 2019
15:15
«Реал» может заменить Солари на Зеедорфа
10
20 ноября 2018
18:18
Зеедорф: «Неймар совершил ужасный грех, покинув «Барселону»
4
9 сентября 2018
00:41
Камерун не смог победить Коморские острова в дебютном матче Зеедорфа и Клюйверта
6
23 мая 2018
10:43
Зеедорф покинул «Депортиво»
5
30 апреля 2018
07:55
Зеедорф – о вылете «Депортиво» из Примеры: «Желаю клубу всего наилучшего»
4
21 апреля 2018
13:26
Видео
Зеедорф заступился за игроков «Депортиво» перед болельщиками после ничьей с «Леганесом»
1
14 апреля 2018
23:50
Примера. «Депортиво» Зеедорфа справился с «Атлетиком»
1
7 апреля 2018
06:50
Зеедорф выиграл первый матч на посту главного тренера «Депортиво»
2
17 марта 2018
16:51
Примера. «Депортиво» Зеедорфа не справился с «Лас-Пальмасом» и не побеждает в 14-м матче кряду
10 марта 2018
00:56
Примера. «Депортиво» Зеедорфа проиграл «Жироне». Галисийцы не побеждают три месяца
3 марта 2018
22:35
Примера. «Леганес» обыграл последнюю команду, «Депортиво» Зеедорфа не справился с «Эйбаром»
13 февраля 2018
10:42
Зеедорф: «Депортиво» рассчитывал на другой результат»
06:30
Зеедорф – первый голландский тренер, проигравший стартовый матч в чемпионате Испании
8 февраля 2018
23:53
Зеедорф пригласил в «Депортиво» Мунтари
6 февраля 2018
09:05
Зеедорф: «Депортиво» сейчас находится в сложной ситуации»
5
5 февраля 2018
20:30
Фото
Официально: Зеедорф – главный тренер «Депортиво»
5
01:20
Зеедорф станет главным тренером «Депортиво»
1
16 октября 2017
19:13
Фото
Зеедорф: «В 1996 году Капелло спросил меня, не хочу ли я перейти в «Реал». Остальное – история»
1
28 сентября 2017
23:46
Зеедорф близок к тому, чтобы возглавить «Олдхэм»
2
13 сентября 2017
17:38
Зеедорф хочет возобновить карьеру тренера
3
6 июля 2017
07:05
Фото
Племянник Зеедорфа перешел клуб шотландского Чемпионшипа
1
4 июня 2017
00:32
Фото
Роналду выиграл четвертый финал ЛЧ и присоединился к Иньесте и Зеедорфу
6
5 декабря 2016
11:17
Фото
Свен-Горан Эрикссон сменил уволенного Зеедорфа в «Шеньчжене»
1
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22.04.2016 09:10
Почему все ненавидят «Милан»
Откровенное вранье руководства, неуважение к тренерам, загубленные карьеры и угробленные таланты – все это нынешний «Милан». «Бомбардир» находит причины и факты, доказывающие, что этот клуб больше нельзя любить.
11
23.04.2016 12:04
Фердинанд, Роналдо, Каннаваро и еще девять самых дорогих трансферов сезона-2002/03
Большой трансферный переполох в Италии, очередной трансферный рекорд «Манчестер Юнайтед» и многое другое в «сериале» на «Бомбардире» о самых крупных трансферных сделках.
2
18.03.2016 19:50
Вьери, Зеедорф, Шевченко и еще семь самых дорогих трансферов сезона 1999/2000
Участник Блог-лиги «Футбол в стиле Ретро» публикует очередной выпуск самых крупных трансферных сделок прошлых лет.
3
18.01.2016 16:29
Каким Гвардиола был в молодости
Пепу Гвардиоле сегодня исполнилось 45 лет. В честь этого события "Футбол в стиле Ретро" предлагает вспомнить Хосепа, который еще не переоделся в стильное пальто тренера.
1
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