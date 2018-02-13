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    Зеедорф: «Депортиво» рассчитывал на другой результат»

    Главный тренер «Депортиво» Кларенс Зеедорф увидел положительные моменты в игре своей команды в матче 23-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (0:1).

    «Сейчас нам стоит акцентировать внимание на положительных моментах. Для нас матч получился тяжелым, так как соперник очень умело распоряжался мячом. Но мы все же продолжали играть организованно, для того чтобы оставить им как можно меньше свободного пространства для создания голевых моментов.

    В этой встрече мы хорошо сражались, играли как команда. Нам стоит продолжать в том же духе.

    Да, перед игрой мы рассчитывали на другой результат, но впереди нас ждут еще матчи. Убежден, команда идем правильным путем. Уже видны изменения в самоотдаче и настрое», – сказал Зеедорф после матча.

    После 23 туров «Депортиво» располагается в турнирной таблице испанской Примеры на 19 месте.

    Источник: Reuters

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    13.02.2018 10:42
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