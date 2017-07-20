Игроки Камеруна отказывались ехать на КАН из-за небольших призовых. Их уговаривал Это’О

Футболисты сборной Камеруна были готовы отказаться от участия в Кубке африканских наций-2019.

По информации AS, игроки команды не хотели ехать на турнир из-за небольших призовых. Национальная Федерация футбола предложила им 34 692 евро призовых. Футболисты настаивали на сумме как минимум вдвое больше.

Главному тренеру Камеруна Кларенсу Зеедорфу пришлось обратиться за помощью к экс-нападающему команды Самуэлю Это'о, чтобы он попытаться разрешить ситуацию, выступив в роли посредника.

После того, как камерунские игроки отказались сесть на самолет в прошлый четверг, министр спорта Камеруна Нарцисс Комби провел встречу с представителями от футболистов, чтобы попытаться урегулировать конфликт. Вчера утром он объявил, что игроки вылетят на турнир во второй половине дня.

Футболисты сборной подтвердили решение принять участие в турнире, но не при этом заявили: «Мы поедем, но нас не устраивает предложение правительства. Мы прекратили переговоры».

В первом туре КАН-2019 камерунцы 25 июня сыграют против Гвинея-Бисау.