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    Зеедорф прокомментировал смерть Михайловича

    Экс-тренер «Милана» Кларенс Зеедорф высказался о том, что Синиша Михайлович умер от лейкемии в 53-летнем возрасте.

    «Финальный свисток твоего матча парализовал меня как минимум на час.

    Во время ЧМ всe происходит быстро, и почти все люди находятся в состоянии наивысшего счастья, живя мечтой.

    Уходя от нас, ты создал пустоту и наполнил еe глубокими размышлениями о жизни», – написал Зеедорф в соцсетях.

    • Будучи футболистом, Михайлович выступал за «Рому», «Сампдорию», «Лацио», «Интер» и сербские клубы.
    • В качестве тренера возглавлял «Болонью», «Катанию», «Фиорентину», «Сампдорию», «Милан», «Торино», «Спортинг» и сборную Сербии.

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    Источник: «Бомбардир»

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