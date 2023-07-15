У супруги нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди Ванды Нары обнаружили злокачественное заболевание кроветворной системы – лейкемию. Об этом сообщил аргентинский ведущий Radio Mitre Хорхе Ланата.

В среду Нару привезли в медицинский центр с жалобами на боль в животе. Ее госпитализировали, а затем в частной клинике Буэнос-Айреса обнаружили лейкемию.

Икарди намерен лечить супругу в Италии.