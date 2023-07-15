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    • У жены Икарди Ванды Нары диагностировали лейкемию – от нее в 2022 году умер Михайлович (Radio Mitre)

    У жены Икарди Ванды Нары диагностировали лейкемию – от нее в 2022 году умер Михайлович (Radio Mitre)

    У супруги нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди Ванды Нары обнаружили злокачественное заболевание кроветворной системы – лейкемию. Об этом сообщил аргентинский ведущий Radio Mitre Хорхе Ланата.

    В среду Нару привезли в медицинский центр с жалобами на боль в животе. Ее госпитализировали, а затем в частной клинике Буэнос-Айреса обнаружили лейкемию.

    Икарди намерен лечить супругу в Италии.

    • От лейкемии в прошлом году умер Синиша Михайлович.
    • Ванда ранее была замужем за экс-игроком «Барселоны» и «Москвы» Макси Лопесом.
    • Икарди вскоре должен быть куплен «Галатасараем» за 10 миллионов евро.

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    Источник: Marca

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