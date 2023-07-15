У супруги нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди Ванды Нары обнаружили злокачественное заболевание кроветворной системы – лейкемию. Об этом сообщил аргентинский ведущий Radio Mitre Хорхе Ланата.
В среду Нару привезли в медицинский центр с жалобами на боль в животе. Ее госпитализировали, а затем в частной клинике Буэнос-Айреса обнаружили лейкемию.
Икарди намерен лечить супругу в Италии.
- От лейкемии в прошлом году умер Синиша Михайлович.
- Ванда ранее была замужем за экс-игроком «Барселоны» и «Москвы» Макси Лопесом.
- Икарди вскоре должен быть куплен «Галатасараем» за 10 миллионов евро.
Источник: Marca