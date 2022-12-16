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    Умер Синиша Михайлович. У него была лейкемия

    Сербский тренер Синиша Михайлович умер в возрасте 53 лет.

    С 2019 года он боролся с лейкемией. В марте произошел рецидив болезни.

    • Будучи футболистом, Михайлович выступал за «Рому», «Сампдорию», «Лацио», «Интер» и сербские клубы.
    • В качестве тренера возглавлял «Болонью», «Катанию», «Фиорентину», «Сампдорию», «Милан», «Торино», «Спортинг» и сборную Сербии.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1207

      mama1991 24 минуты назад

      На его месте должен быть тиньков олежка... Синиша лучшый исполнитель штрафных.

      0
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      Рейтинг: +5703

      ySS 27 минут назад

      Большой футболист и тренер ушёл.
      Добрая память ему

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23773

      DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      Светлая память.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1781

      gor77 45 минут назад

      Эх... Хороший был футболист и тренер!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +992

      SpartakMoskwa 54 минуты назад

      Великий человек!!Жаль конечно что таким молодым ушел из жизни

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