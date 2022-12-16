Умер Синиша Михайлович. У него была лейкемия

Сербский тренер Синиша Михайлович умер в возрасте 53 лет.

С 2019 года он боролся с лейкемией. В марте произошел рецидив болезни.

Будучи футболистом, Михайлович выступал за «Рому», «Сампдорию», «Лацио», «Интер» и сербские клубы.

В качестве тренера возглавлял «Болонью», «Катанию», «Фиорентину», «Сампдорию», «Милан», «Торино», «Спортинг» и сборную Сербии.

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