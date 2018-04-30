Зеедорф – о вылете «Депортиво» из Примеры: «Желаю клубу всего наилучшего»

Главный тренер «Депортиво» Кларенс Зеедорф не смог ответить на вопрос о своем будущем после вылета команды из Примеры.

«Все расстроены из-за вылета в Сегунду, но я хочу поблагодарит всех игроков и болельщиков. У нас в этом сезоне сформировался боеспособный коллектив. Мы не смогли выполнить поставленную задачу, сохранив прописку в Примере, но это футбол.

Мое будущее? Пока тут ничего не ясно. Сейчас хочется достойно завершить сезон. Нужно это пережить. Желаю клубу всего наилучшего», – заявил Зеедорф.

Матч 35-го тура испанской Примеры «Депортиво» – «Барселона» завершился со счетом 2:4.