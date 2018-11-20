Зеедорф: «Неймар совершил ужасный грех, покинув «Барселону»

Бывший полузащитник «Реала» Кларенс Зеедорф уверен, что нападающий Неймар совершил большую ошибку, перейдя из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году. Бразилец выступал за каталонцев с 2013 года.

«Талант Неймара бесспорен, но ему нужна команда, который поможет ему расти. Чтобы он мог отдавать лучшее в себе, потому что он не достигнет этого самостоятельно.

Я искренне верю, что Неймар совершил ужасный грех, покинув «Барселону» так быстро. Если бы он остался в клубе еще на два сезона, все могло бы сложиться по-другому. Но теперь он в «ПСЖ», и это путь, по которому он должен идти.

Помимо этого, Неймару нужен тренер, который сможет дать то, что ему нужно. Неймар еще очень молод, и он не находится в Европе слишком долго.

Неймар также должен играть рядом с другими футболистами, которые лучше, чем он. Я не говорю об игроках, которые соперничают с ним в футбольных качествах. Я имею в виду людей, выигравших больше титулов, чем он. Такие игроки могут научить его различному опыту и большему уважению», – сказал Зеедорф.