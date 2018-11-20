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    Зеедорф: «Неймар совершил ужасный грех, покинув «Барселону»

    Бывший полузащитник «Реала» Кларенс Зеедорф уверен, что нападающий Неймар совершил большую ошибку, перейдя из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году. Бразилец выступал за каталонцев с 2013 года.

    «Талант Неймара бесспорен, но ему нужна команда, который поможет ему расти. Чтобы он мог отдавать лучшее в себе, потому что он не достигнет этого самостоятельно.

    Я искренне верю, что Неймар совершил ужасный грех, покинув «Барселону» так быстро. Если бы он остался в клубе еще на два сезона, все могло бы сложиться по-другому. Но теперь он в «ПСЖ», и это путь, по которому он должен идти.

    Помимо этого, Неймару нужен тренер, который сможет дать то, что ему нужно. Неймар еще очень молод, и он не находится в Европе слишком долго.

    Неймар также должен играть рядом с другими футболистами, которые лучше, чем он. Я не говорю об игроках, которые соперничают с ним в футбольных качествах. Я имею в виду людей, выигравших больше титулов, чем он. Такие игроки могут научить его различному опыту и большему уважению», – сказал Зеедорф.

    Источник: Sport.es

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    20.11.2018 18:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -130

      калач 21 ноября 2018, 00:09

      Неймару уже под тридцатник. молодой, перспективный

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      JohnSmith > калач 22 ноября 2018, 09:59

      Роналдиньо и Кака в 28 по факту закончили с большим футболом. А этот в 26 все еще мальчик, ждущий когда станет "большим и сильным".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1387

      Fin035 20 ноября 2018, 21:41

      Видимо Зеедорфу не сказали, что Неймар ради денег ,,подтерся,, и славой и уважением!

      2
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      Рейтинг: +70

      devoika_so_balkana 20 ноября 2018, 20:35

      Прямо таки и грех...Может быть ошибку?

      0
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