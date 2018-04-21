Зеедорф заступился за игроков «Депортиво» перед болельщиками после ничьей с «Леганесом»

Молодец! Мужик! Это очень важно как для фанатов, так и для игроков. Эх, нас ждет эпоха прекрасных тренеров-игроков))
Главный тренер «Депортиво» Кларенс Зеедорф пообщался с болельщиками команды после ничьей в матче 34 тура Примеры с «Леганесом» (0:0), заступившись за своих подопечных.
После игры голландец вышел к фанатам, обвинивших футболистов в том, что они уделяют много времени инстаграму. В ответ на это специалист заявил, что ради победы игроки отдают свою жизнь на поле.
После 34 туров «Депортиво» располагается на 18 месте в турнирной таблице, находясь в зоне вылета. От спасительной 17 строчки команду из Ла-Коруньи отделяют шесть очков.
«Los jugadores están dando la vida». Seedorf dio la cara tras el empate del Deportivo en Butarque. #ElDíaDespués pic.twitter.com/0agyJOeg91— El Día Después #0 (@ElDiaDespues) 20 апреля 2018 г.