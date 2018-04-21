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    Зеедорф заступился за игроков «Депортиво» перед болельщиками после ничьей с «Леганесом»

    Главный тренер «Депортиво» Кларенс Зеедорф пообщался с болельщиками команды после ничьей в матче 34 тура Примеры с «Леганесом» (0:0), заступившись за своих подопечных.

    После игры голландец вышел к фанатам, обвинивших футболистов в том, что они уделяют много времени инстаграму. В ответ на это специалист заявил, что ради победы игроки отдают свою жизнь на поле.

    После 34 туров «Депортиво» располагается на 18 месте в турнирной таблице, находясь в зоне вылета. От спасительной 17 строчки команду из Ла-Коруньи отделяют шесть очков.

    Источник: Twitter

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    21.04.2018 13:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 23 апреля 2018, 00:03

      Молодец! Мужик! Это очень важно как для фанатов, так и для игроков. Эх, нас ждет эпоха прекрасных тренеров-игроков))

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