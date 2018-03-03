Примера. «Леганес» обыграл последнюю команду, «Депортиво» Зеедорфа не справился с «Эйбаром»

Завершились очередные матчи 27 тура испанской Примеры. Тренируемый Кларенсом Зеедорфом «Депортиво» не смог дома обыграть «Эйбар». Команда из Ла-Коруньи продолжает находиться в зоне вылета.

Там же, на последнем месте, расположилась «Малага», которая уступила «Леганесу». Оба гола «анчоусы» пропустили во втором тайме.

Чемпионат Испании. Примера. 27-й тур

Депортиво – Эйбар – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Инуи, 11; 1:1 – Дмитрович, 33 (в свои ворота).

Удаления: Коваль, 39 – нет.

Леганес – Малага – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Эрасо, 55; 2:0 – Амрабат, 62.

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