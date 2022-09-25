Зеедорф: «В Европе нет темнокожих тренеров, это факт»

Бывший игрок «Милана» Кларенс Зеедорф заметил, что в Европе не доверяют темнокожим тренерам.

«Расизм – это система, которая есть. Везде. В Европе нет темнокожих тренеров, это факт. За 20 лет в Италии я не получил ни одного предложения тренировать. Это нелогично», – сказал нидерландец.