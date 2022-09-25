Зеедорф: «В Европе нет темнокожих тренеров, это факт»

Бывший игрок «Милана» Кларенс Зеедорф заметил, что в Европе не доверяют темнокожим тренерам.
«Расизм – это система, которая есть. Везде. В Европе нет темнокожих тренеров, это факт. За 20 лет в Италии я не получил ни одного предложения тренировать. Это нелогично», – сказал нидерландец.
- Последним местом работы Зеедорфа была сборная Камеруна (2018-2019 годы).
- Зеедорф в 2014 году тренировал «Милан».
- Больше всего матчей в игровой карьере Зеедорф провел за «Милан» (2002-2012 годы).
Источник: твиттер Николо Скиры