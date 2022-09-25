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Зеедорф: «В Европе нет темнокожих тренеров, это факт»

25 сентября 2022, 18:31
2

Бывший игрок «Милана» Кларенс Зеедорф заметил, что в Европе не доверяют темнокожим тренерам.

«Расизм – это система, которая есть. Везде. В Европе нет темнокожих тренеров, это факт. За 20 лет в Италии я не получил ни одного предложения тренировать. Это нелогично», – сказал нидерландец.

  • Последним местом работы Зеедорфа была сборная Камеруна (2018-2019 годы).
  • Зеедорф в 2014 году тренировал «Милан».
  • Больше всего матчей в игровой карьере Зеедорф провел за «Милан» (2002-2012 годы).

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Источник: твиттер Николо Скиры
Голландия. Эредивизие Зеедорф Кларенс
Комментарии (2)
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Yellow 91
1664165340
Ой обиделся что ли, лучше бы не звиздел, Вьера-черный тренирует Кристал пэлас
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zigbert
1664175040
Отличный был игрок с потрясающей культурой паса. Но вот на тренерском поприще пока не везет. Тренерская работа конечно не зависит от цвета кожи.
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