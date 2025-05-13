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Назван клуб, в который летом может перейти Промес

Сегодня, 07:50
1

Вингер дубайского «Юнайтед» Квинси Промес может перейти в «Эстегляль».

Его хочет пригласить в иранскую команду бывший футболист сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф. Он работает в «Эстегляле» на должности советника и претендует на должность спортивного директора клуба.

По данным Throwback Iranian Football, Промес входит в шорт-лист потенциальных покупок. Он не покидает пределы ОАЭ. При этом у Ирана нет договоренности с Нидерландами об экстрадиции.

  • Промес выступает за «Юнайтед» с сентября 2024 года.
  • В этом сезоне он забил за команду 14 голов.
  • Его контракт с эмиратским клубом рассчитан до 30 июня этого года.
  • Нидерландец играл за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
  • Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.

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Источник: страница Патрика Бирхоффа в соцсети X
ОАЭ. Про Лига Юнайтед ФК Эстегляль Промес Квинси
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Комментарии (1)
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SLADE2019
1747118977
Вот там ему и место, звезде Ближнего Востока.
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