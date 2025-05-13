Назван клуб, в который летом может перейти Промес

Вингер дубайского «Юнайтед» Квинси Промес может перейти в «Эстегляль».

Его хочет пригласить в иранскую команду бывший футболист сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф. Он работает в «Эстегляле» на должности советника и претендует на должность спортивного директора клуба.

По данным Throwback Iranian Football, Промес входит в шорт-лист потенциальных покупок. Он не покидает пределы ОАЭ. При этом у Ирана нет договоренности с Нидерландами об экстрадиции.