Вингер дубайского «Юнайтед» Квинси Промес может перейти в «Эстегляль».
Его хочет пригласить в иранскую команду бывший футболист сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф. Он работает в «Эстегляле» на должности советника и претендует на должность спортивного директора клуба.
По данным Throwback Iranian Football, Промес входит в шорт-лист потенциальных покупок. Он не покидает пределы ОАЭ. При этом у Ирана нет договоренности с Нидерландами об экстрадиции.
- Промес выступает за «Юнайтед» с сентября 2024 года.
- В этом сезоне он забил за команду 14 голов.
- Его контракт с эмиратским клубом рассчитан до 30 июня этого года.
- Нидерландец играл за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
- Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
Источник: страница Патрика Бирхоффа в соцсети X