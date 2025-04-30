Зеедорф – о срыве трансфера племянника в «Балтику»: «Мы думали, это серьезный клуб»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф высказался о срыве трансфера племянника в «Балтику».

– Этой зимой ваш племянник, 24-летний защитник Квентин Зеедорф, был близок к переходу в российскую «Балтику» из Первой лиги. Почему трансфер из софийской «Славии» не состоялся?

– Я немного удивлeн. Квентин очень молод и физически одарeн, но нам сказали, что медицинские показатели не устроили.

– Не прошeл тесты?

– Дело не в них. Сказали, что в будущем что-то может быть. Мы думали, «Балтика» – серьeзный клуб. Для меня это было немного… странно. Сделка была уже практически завершена. Квентин очень талантлив и достигнет серьeзного уровня через пару лет.

– Трансфер в «Балтику» позади или ещe возможен летом?

– Не знаю. Я даже не понимаю, почему так получилось зимой. Никогда не сталкивался с подобным за свою карьеру. В любом случае мой племянник очень мотивирован.