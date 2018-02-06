Зеедорф: «Депортиво» сейчас находится в сложной ситуации»

Новый главный тренер «Депортиво» Кларенс Зеедорф рассчитывает вывести команду из неприятной ситуации, в которой она оказалась в текущем сезоне.

«Депортиво» сейчас находится в сложной ситуации, но в футболе случаются разные ситуации. Я хочу вернуть этих игроков на ноги. Уверен, что в матче с «Бетисом» болельщики увидят новую команду.

Мы все хотим выйти из этой неприятной ситуации. Я готов дать инструменты для этого. У Зидана было меньше опыта, чем у меня, но посмотрите, чего он добился в «Реале», – сказал Зеедорф.

В текущем сезоне после 22 туров «Депортиво» занимает 18-е место в турнирной таблице испанской Примеры.