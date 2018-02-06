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    Зеедорф: «Депортиво» сейчас находится в сложной ситуации»

    Новый главный тренер «Депортиво» Кларенс Зеедорф рассчитывает вывести команду из неприятной ситуации, в которой она оказалась в текущем сезоне.

    «Депортиво» сейчас находится в сложной ситуации, но в футболе случаются разные ситуации. Я хочу вернуть этих игроков на ноги. Уверен, что в матче с «Бетисом» болельщики увидят новую команду.

    Мы все хотим выйти из этой неприятной ситуации. Я готов дать инструменты для этого. У Зидана было меньше опыта, чем у меня, но посмотрите, чего он добился в «Реале», – сказал Зеедорф.

    В текущем сезоне после 22 туров «Депортиво» занимает 18-е место в турнирной таблице испанской Примеры.

    Источник: Marca

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    06.02.2018 09:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -130

      калач 6 февраля 2018, 12:00

      Зидан вылетит из Реала как пробка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 февраля 2018, 10:20

      Вдруг увидим еще Депортиво прежних времен в ЛЧ или ЛЕ во главе с Кларенсом!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +301

      23igkra 6 февраля 2018, 09:52

      Удачи

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2012

      jek718875 6 февраля 2018, 09:46

      КАК ТРЕНЕР, ВЕЗДЕ ВЫ ЛЕТАЛ СО СВИСТОМ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 февраля 2018, 09:30

      Даа... Были времена, когда Депортиво знатно громыхал и в Примере, и в еурокубках!.
      Надеюсь, что Зеедорфу удастся собрать команду для решения задач сезона и создать задел для успехов в будущем!
      Доверия руководства и поддержки болельщиков!

      2
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