France Football назвал претендентов на звание лучшего опорного и атакующего полузащитника в истории

Журнал France Football предложил определить лучшего опорного хавбека и атакующего полузащитника всех времен.
На каждую позицию номинированы по 20 футболистов.
Опорный полузащитник: Йожеф Божик (Венгрия), Жерсон (Бразилия), Серхио Бускетс (Испания), Хосеп Гвардиола (Испания), Диди (Бразилия), Йозеф Масопуст (Чехия), Пауло Фалькао (Бразилия), Лотар Маттеус (Германия), Стивен Джеррард (Англия), Йохан Нескенс (Нидерланды), Андреа Пирло (Италия), Луис Суарес Мирамонтес (Испания), Фернандо Редондо (Аргентина), Марко Тарделли (Италия), Франк Райкард (Нидерланды), Жан Тигана (Франция), Бернд Шустер (Германия), Хаби Алонсо (Испания), Кларенс Зеедорф (Нидерланды), Хави (Испания).
Атакующий полузащитник: Роберто Баджо (Италия), Георге Хаджи (Румыния), Бобби Чарльтон (Англия), Андрес Иньеста (Испания), Альфредо Ди Стефано (Аргентина, Испания), Раймон Копа (Франция), Энцо Франческоли (Уругвай), Ладислао Кубала (Венгрия), Рууд Гуллит (Нидерланды), Диего Марадона (Аргентина), Сандро Маццола (Италия), Хуан Альберто Скьяффино (Уругвай), Пеле (Бразилия), Сократес (Бразилия), Мишель Платини (Франция), Франческо Тотти (Италия), Ференц Пушкаш (Венгрия), Зико (Бразилия), Джанни Ривера (Италия), Зинедин Зидан (Франция).