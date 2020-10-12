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  • France Football назвал претендентов на звание лучшего опорного и атакующего полузащитника в истории

France Football назвал претендентов на звание лучшего опорного и атакующего полузащитника в истории

12 октября 2020, 22:52
14

Журнал France Football предложил определить лучшего опорного хавбека и атакующего полузащитника всех времен.

На каждую позицию номинированы по 20 футболистов.

Опорный полузащитник: Йожеф Божик (Венгрия), Жерсон (Бразилия), Серхио Бускетс (Испания), Хосеп Гвардиола (Испания), Диди (Бразилия), Йозеф Масопуст (Чехия), Пауло Фалькао (Бразилия), Лотар Маттеус (Германия), Стивен Джеррард (Англия), Йохан Нескенс (Нидерланды), Андреа Пирло (Италия), Луис Суарес Мирамонтес (Испания), Фернандо Редондо (Аргентина), Марко Тарделли (Италия), Франк Райкард (Нидерланды), Жан Тигана (Франция), Бернд Шустер (Германия), Хаби Алонсо (Испания), Кларенс Зеедорф (Нидерланды), Хави (Испания).

Атакующий полузащитник: Роберто Баджо (Италия), Георге Хаджи (Румыния), Бобби Чарльтон (Англия), Андрес Иньеста (Испания), Альфредо Ди Стефано (Аргентина, Испания), Раймон Копа (Франция), Энцо Франческоли (Уругвай), Ладислао Кубала (Венгрия), Рууд Гуллит (Нидерланды), Диего Марадона (Аргентина), Сандро Маццола (Италия), Хуан Альберто Скьяффино (Уругвай), Пеле (Бразилия), Сократес (Бразилия), Мишель Платини (Франция), Франческо Тотти (Италия), Ференц Пушкаш (Венгрия), Зико (Бразилия), Джанни Ривера (Италия), Зинедин Зидан (Франция).

Источник: France Football
Весь мир Иньеста Андрес Алонсо Хаби Тотти Франческо Бускетс Серхио Шустер Бернд Райкард Франк Гвардиола Хосеп Марадона Диего Гуллит Рууд Маттеус Лотар Зеедорф Кларенс Зидан Зинедин Джеррард Стивен Хави Пирло Андреа Платини Мишель Пеле
Комментарии (14)
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filosof sparty
1602532915
Ооооочень сложный выбор. Особенно атакующего
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BRO_football
1602533683
Да что тут думать? Антон Заболотный - лучший футболист всех времён и народов. И обсуждать больше нечего.
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SaveAS
1602534086
France Football охрене_ли, тут нереально выбрать одного, они все лучшие футболисты всех времён, одни легенды! Глаза разбегаются
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Plyash
1602536714
Глупейшее занятие,из двух десятков классных футболистов разных эпох выбрать лучшего.Видел,как играл в 1966г Бобби Чарльтон,Пеле,Эйсебио и далее всех после них..А кто из ныне живущих видел,как играл Масопуст, Ди Стефано,Копа,Пушкаш? Только понаслышке,объективности никакой.
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Romio-xxx
1602549830
Да ну на фиг,выбирать лучшего из лучших.При чем все они играли в разные времена,разные эпохи.Каждый был хорош для своего времени и неизвестно как например Иньеста играл бы 40 лет назад и наоборот...
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lek!
1602567351
Где Макелеле , он достоин хотя бы быть в списке
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ItalianFootball
1602572164
И как будет происходить выбор ? тут чуть ли не каждый лучший, а может и каждый (многие очень давно играли, я не видел, трудно судить)
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Дима Цэ
1602575715
Иньеста и Хави, по крайней мее, это учшая связка)) Канешн, ЗиЗу в тех же рядах и Диего
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аlekseу
1602578663
Пpoгнозы футбольных матчей stavka-info.ru
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zigbert
1602585693
Целая россыпь звезд. Да почти все заслуживают хорошей оценки.И никого не хочется обидеть.
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