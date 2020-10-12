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    France Football назвал претендентов на звание лучшего опорного и атакующего полузащитника в истории

    Журнал France Football предложил определить лучшего опорного хавбека и атакующего полузащитника всех времен.

    На каждую позицию номинированы по 20 футболистов.

    Опорный полузащитник: Йожеф Божик (Венгрия), Жерсон (Бразилия), Серхио Бускетс (Испания), Хосеп Гвардиола (Испания), Диди (Бразилия), Йозеф Масопуст (Чехия), Пауло Фалькао (Бразилия), Лотар Маттеус (Германия), Стивен Джеррард (Англия), Йохан Нескенс (Нидерланды), Андреа Пирло (Италия), Луис Суарес Мирамонтес (Испания), Фернандо Редондо (Аргентина), Марко Тарделли (Италия), Франк Райкард (Нидерланды), Жан Тигана (Франция), Бернд Шустер (Германия), Хаби Алонсо (Испания), Кларенс Зеедорф (Нидерланды), Хави (Испания).

    Атакующий полузащитник: Роберто Баджо (Италия), Георге Хаджи (Румыния), Бобби Чарльтон (Англия), Андрес Иньеста (Испания), Альфредо Ди Стефано (Аргентина, Испания), Раймон Копа (Франция), Энцо Франческоли (Уругвай), Ладислао Кубала (Венгрия), Рууд Гуллит (Нидерланды), Диего Марадона (Аргентина), Сандро Маццола (Италия), Хуан Альберто Скьяффино (Уругвай), Пеле (Бразилия), Сократес (Бразилия), Мишель Платини (Франция), Франческо Тотти (Италия), Ференц Пушкаш (Венгрия), Зико (Бразилия), Джанни Ривера (Италия), Зинедин Зидан (Франция).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: France Football

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    12.10.2020 22:52
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1508

      altezzik 29 минут назад

      Где Зырянов?

      0
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      Рейтинг: +3707

      playsh 58 минут назад

      Глупейшее занятие,из двух десятков классных футболистов разных эпох выбрать лучшего.Видел,как играл в 1966г Бобби Чарльтон,Пеле,Эйсебио и далее всех после них..А кто из ныне живущих видел,как играл Масопуст, Ди Стефано,Копа,Пушкаш?
      Только понаслышке,объективности никакой.

      1
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      Рейтинг: +893

      SaveAS 1 час назад

      France Football охрене_ли, тут нереально выбрать одного, они все лучшие футболисты всех времён, одни легенды! Глаза разбегаются

      2
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      Рейтинг: +8489

      BRO_football 1 час назад

      Да что тут думать? Антон Заболотный - лучший футболист всех времён и народов. И обсуждать больше нечего.

      5
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      Рейтинг: -91

      Alex_MI_5 1 час назад

      Бесполезное занятие. И дело даже не в субъективности. Для того, чтобы дать более или менее взвешенный ответ нужно было видеть игру всех этих игроков. А это не одно поколение уже. Соответственно, голосовать будут за тех, кто на слуху. И никакой Божик (условно) не сможет перебить современных Джеррарда/Хави

      1
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      Рейтинг: +5437

      Alekxei Z. 1 час назад

      Маловато будет. Идиотизм

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      Рейтинг: +4324

      filosof sparty 2 часа назад

      Ооооочень сложный выбор. Особенно атакующего

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      Рейтинг: +9071

      alarm 2 часа назад

      тут даже профи запутается в выборе.

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