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Рууд Гуллит
Рууд Гуллит
Нидерланды
1 сентября 1962 (64)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Фото
«Милан» объявил о включении трех новых членов в Зал славы
25 апреля
4
Работавший в РПЛ тренер станет ведущим церемонии вручения «Золотого мяча»
2025.09.08 23:11
Гуллит назвал нынешний «Реал» фантастической командой
2024.11.05 11:53
1
Гуллит назвал неприемлемыми действия Роналду
2024.07.04 17:13
13
Дасаев вспомнил, что сказал ему Гуллит после финала Евро-1988
2024.06.14 13:43
5
Гуллит: «Месси – не лучший игрок всех времен»
2022.12.26 18:24
12
Гуллит: «Проблема «Манчестер Юнайтед» в том, что они живут прошлым»
2022.08.14 15:44
Ван Гаал ответил на претензии Гуллита по поводу работы темнокожих тренеров в сборной Нидерландов
2022.06.11 09:56
2
«Идите на хер!». Гуллит – о том, что в сборной Нидерландов темнокожие работают только помощниками тренера
2022.06.09 07:51
8
France Football назвал претендентов на звание лучшего опорного и атакующего полузащитника в истории
2020.10.12 22:52
14
Экс-тренер «Ахмата» Гуллит готов возглавить сборную Нидерландов
2020.08.20 23:43
Переход Левандовски в «Баварию» – лучший трансфер среди свободных агентов по версии ESPN
2020.04.20 22:40
Видео
Гуллит: «В финале Евро-1988 сборная СССР играла лучше Нидерландов. Русские не смогли оправиться после гола ван Бастена»
2019.11.25 15:23
12
Видео
Роуз: «Надеюсь, Гуллит съест свои слова про «Тоттенхэм»
2019.05.10 09:52
3
Гуллит: «Гвардиола не может выиграть Лигу чемпионов без Месси»
2019.04.20 07:36
12
Гуллит: «Очень рискованно публично критиковать своих игроков, как Сарри»
2019.01.26 11:47
2
Гуллит: «В России приходилось летать не самыми лучшими самолетами. Туполевы – это страшно»
2018.06.23 12:39
27
Гуллит: «Игроки «Челси» будут работать против Конте, чтобы добиться его увольнения»
2018.02.13 18:21
5
Гуллит: «Иногда ван Дейк думает, что он лучше, чем есть на самом деле»
2018.01.08 12:59
1
Президент «Интера» в интервью перепутал клуб с «Миланом»
2017.08.25 22:43
6
Гуллит: «Все счастливы: «ПСЖ» получил Неймара, «Барселона» – немыслимые деньги»
2017.08.12 08:58
2
Фото
45-летний грузин набил на спине расстановку символической сборной Голландии
2017.07.04 01:59
16
Адвокат возглавит сборную Голландии
2017.04.27 06:24
6
Гуллит: «Любой согласится возглавить сборную Голландии, я не исключение»
2017.03.28 01:40
1
Гуллит: «Погба больше времени тратит на стиль одежды, цвет своих волос и социальные медиа»
2017.01.22 11:59
6
Гуллит заменит Адвоката в тренерском штабе сборной Голландии
2016.08.20 12:26
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Гуллит предсказал победу «Реала» с точностью до счета в серии пенальти
2016.05.29 09:33
5
Гуллит: «Я бы рассмотрел возможность работы в «Астон Вилле»
2016.03.31 01:38
Гуллит: «Челси» придется многое поменять»
2016.03.14 08:19
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