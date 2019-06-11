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Рууд Гуллит
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Рууд Гуллит - материалы
Нидерланды
1 сентября 1962 (64)
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Еще один талант Аякса, о котором почти не говорят (хотя надо)
Им восхищаются Венгер и Моуринью.
11.06.2019 20:10
2
Легенды, которые брали «Золотой мяч» до Месси и Роналду. Как у них сейчас дела?
«Бомбардир» вспоминает победителей престижной премии с 1987-го по 2007-й годы.
07.12.2017 14:30
13
Марадона, Платини и другие суперфутболисты, провалившие тренерскую карьеру
Стивен Джеррард завершил игровую карьеру и может начать тренерскую. «Бомбардир» называет имена 10 крутых футболистов, которые могли бы его отговорить от этой затеи.
25.11.2016 10:00
4
«Мне безумно нравится куртка Венгера». Что следует знать о творчестве Омара Момани
Любое событие и случай легко можно описать словами. Но есть в мире человек, который не загружает головы любителей футбола длинными рассказами. Знакомьтесь, Омар Момани – карикатурист и просто обычный футбольный болельщик.
20.07.2015 11:41
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