Марадона, Платини и другие суперфутболисты, провалившие тренерскую карьеру

Диего Марадона

Марадона был воплощением гениальности и абсолютно лучшим игроком своего поколения. Многие считают, что он – сильнейший футболист всех времен. Впрочем, тренерская карьера величайшего игрока совершенно не задалась – первый возглавляемый им клуб («Мандия») под руководством Марадоны выиграл лишь один матч из 12, у следующего – «Расинга» – дела сложились никак не лучше – две победы в 11 играх. После этого Диего возобновил игровую карьеру в «Бока Хуниорс».

По окончании карьеры Марадона пробовал себя в разных сферах деятельности, а в ноябре 2008-го неожиданно стал главным тренером сборной Аргентины. Команда все же выбралась на ЧМ-2010, хотя в квалификации получила унизительные 1:6 от слабой Боливии. На самом же чемпионате обладавшая мощным составом Аргентина была разбита в четвертьфинале немцами со счетом 4:0. Марадона ушел из сборной и возглавил «Аль-Васл» из ОАЭ, но и там не преуспел, опустив команду еще ниже – с шестой позиции на восьмую в дивизионе из 12 клубов. Пожалуй, хватит.

Руд Гуллит

Один из лучших футболистов мира конца 80-х начал тренерскую карьеру еще в 33-летнем возрасте – он был играющим тренером лондонского «Челси» и принес клубу первый трофей за 26 лет – Кубок Англии. Впрочем, в чемпионате его команда заняла лишь шестое место, а в середине следующего сезона Гуллит покинул «Челси» из-за конфликта с руководством. Дальше – только хуже: в «Ньюкасле» был финал Кубка Англии, но не было результата в лиге и спокойной жизни – репортеры преследовали голландца и его семью, вынудив тренера уехать.

Через пять лет Гуллит возглавил «Фейеноорд», но не смог подняться с ним выше четвертого места, а в «Лос-Анджелесе» не проработал и года. О приключениях голландца в «Тереке» вы и так прекрасно знаете – Гуллита хватило на полгода, а потом его из клуба убрали, поскольку грозненцы всерьез рисковали вылететь из РФПЛ.

Алан Ширер

Лучший бомбардир в истории АПЛ закончил карьеру в 2006 году и устроился в уютном кресле эксперта ВВС. Через три года вдруг согласился на авантюру – спасти от вылета в Чемпионшип «Ньюкасл», в котором он отыграл целых десять лет. Задача не была выполнена, притом «сороки» даже не выиграли с Ширером ни одного матча и благополучно свалились дивизионом ниже, а сам несостоявшийся тренер вернулся к профессии эксперта.

Лотар Маттеус

Рекордсмен по количеству матчей на чемпионатах мира (25) и просто один из величайших защитников в истории футбола – как ни пробовал себя на тренерском поприще, за каким-либо промежуточным успехом всегда следовала громкая отставка. Да, Маттеусу удалось завоевать чемпионские титулы в Австрии («Зальцбург») и Сербии и Черногории («Партизан»), но австрийский успех стоило бы разделить с Джованни Траппатони, который был в клубе спортивным директором, а Сербию немец покинул, договорившись со сборной Венгрии, в которой совсем не преуспел, задолго до конца отборочной кампании растеряв все шансы на выход на ЧМ-2006. Со сборной Болгарии тоже не срослось: «Я постоянно чувствовал давление, поскольку там много футболистов «со связями». Не понял болгарского менталитета», – позже вспоминал Маттеус. И с тренерством закончил.

Христо Стоичков

С характером у великого болгарина было все в порядке – благодаря ему он и пробился в элиту мирового футбола, выиграв несколько еврокубков и получив «Золотой мяч». Но тренера из Стоичкова не получилось вовсе, как ни пытался он выстроить свою карьеру. В сборной Болгарии – даже ни намека на борьбу за выход на крупный турнир, да еще и нулевая ничья со слабой на тот момент Албанией. В «Сельте» Стоичков завалил дела настолько, что команду после его деятельности не смогли спасти от вылета. В ЮАР не сумел выиграть чемпионат, а на родине не преуспел в «Литексе», а софийский ЦСКА вообще покинул через месяц.

Тони Адамс

Адамс – один из самых известных английских защитников, игравших всю жизнь лишь за один клуб – лондонский «Арсенал». Завершив игровую карьеру, Тони подался в тренеры, но лучше бы этого не делал: «Уикомб» под его руководством с треском вылетел из низшего дивизиона Англии в самый подвал, близок к краху был и «Портсмут» в АПЛ, пока Адамса не выгнали. Сам «Портсмут» все же спасся от вылета. В азербайджанской «Габале» тоже особо не сложилось – шестое место и уход по семейным обстоятельствам.

Збигнев Бонек

Бронзовый призер чемпионата мира и обладатель нескольких еврокубков – известен по выступлениям за «Ювентус» и «Рому». Насколько здорово он играл в футбол, настолько же неудачно учил ему других: едва начав тренерскую карьеру, спустил «Лечче» и «Бари» в Серию В, затем не смог нормально работать даже в дивизионе С1. Тем удивительнее, что именно Бонеку доверили рулить сборной Польши после проваленного ЧМ-2002. Результаты, впрочем, тоже выдались слабыми – две победы над Новой Зеландией и Сан-Марино, а также ничья и два поражения, в том числе от сборной Латвии, которая в той квалификации сенсационно выйдет в стыки отчасти благодаря этой победе в Польше.

Рой Кин

Грозный капитан «Манчестер Юнайтед» вроде бы неплохо начал тренерскую карьеру, выведя «Сандерленд» в АПЛ из Чемпионшипа, и тренировал его на протяжении ста игр, но большего добиться не сумел и еще проиграл 1:7 «Эвертону» в одном из матчей. Обстановка в «Сандерленде» была удручающей, а клуб уже находился в зоне вылета. Не оставаясь долго без работы, Кин возглавил «Ипсвич», но и там проработал 20 месяцев и был уволен из-за угрозы вылета теперь уже из Чемпионшипа. Ирландец перешел на ступеньку ниже – побыл немного ассистентом Пола Ламберта в «Астон Вилле», а затем сосредоточился на помощи Мартину О’Нилу в сборной Ирландии и съездил на Евро-2016.

Мишель Платини

Один из величайших игроков в истории футбола начал тренерскую карьеру в сборной Франции и там же ее закончил, не добившись ничего с весьма сильным составом. На ЧМ-1990 команда не попала, но успешно отобралась на Евро-1992, где, впрочем, не смогла выйти из группы, играя с Англией, Швецией и Данией. Поражение 1:2 от датчан открыло северянам дорогу к трофею, а Франция осталась без полуфинала. Словом, дальнейшая карьера Платини как функционера – сложилась гораздо лучше.

Микаэль Лаудруп

Еще один гениальный футболист 90-х начинал ярко тренерскую карьеру, а затем докатился до третьесортных чемпионатов в Азии. Лаудрупу удалось выиграть чемпионат Дании, возглавляя «Брондбю» и довести до четвертьфинала Кубка УЕФА испанский «Хетафе», но в «Спартаке» и «Мальорке» датчанин не преуспел. Завоевав с английским «Суонси» Кубок английской Лиги, Лаудруп отбыл в Катар, где тренирует уже третий год и пока не планирует возвращаться в Европу, где работать куда сложнее. А здесь о нем по-прежнему вспоминают исключительно как о сверхталантливом игроке.