«Мне безумно нравится куртка Венгера». Что следует знать о творчестве Омара Момани

<em>Любое событие и случай легко можно описать словами. Но есть в мире человек, который не загружает головы любителей футбола длинными рассказами. Знакомьтесь, Омар Момани – карикатурист и просто обычный футбольный болельщик.</em><br /> <br /> <hr /> <br /> <img width="700" height="426" src="http://soccer.ru/images/upload/4(4389).jpg" alt="" /><br /> <em><br /> На уход Хави из "Барселоны" у игроков каталонского клуба была разная реакция. Иньеста плакал, Ракитич радовался освободившемуся месту в составе, а Лионель Месси погрузился в грезы и мечты! </em><br /> <br /> <hr /> <br /> На просторах интернета мелькают тысячи фотографий и картинок, сделанных фанатами игры в футбол. Одни люди создают мемы, другие – оценивают и пытаются удивить чем-то еще. Однако с иорданцем Омаром Момани вряд ли кто-то сравнится в направлении футбольных карикатур. Кто же такой этот загадочный Момани, над произведениями которого ежедневно смеется половина любителей футбола по всему миру? Все просто. Момани – обычный карикатурист из иорданского города Амман, с детства мечтавший связать свою жизнь с футболом. Однако с карьерой футболиста у бедного иорданца как-то не срослось, хотя остаться «в игре» все равно получилось. «Карикатуры – моя жизнь», - смело может сказать Омар Момани, ежедневно представляющий на суд любителей футбола все новые и новые произведения.<br /> <br /> <hr /> <br /> <img width="700" height="431" src="http://soccer.ru/images/upload/Фото в текст №1.jpg" alt="" /><br /> <em><br /> Луи Ван Гаал не дает Давиду Де Хеа даже подумать о возможном переходе в мадридский "Реал".<br /> <br /> <hr /> <br /> </em>Хотя мало кто знает, что Омар Момани начинал свой путь совсем не с футбольных карикатур. Комиксами и мультфильмами Омар увлекся еще в детстве, задумав сделать что-то подобное и в собственном исполнении. Он рисовал комиксы, а затем на их основе пытался делать мультики. Самым значительным произведением Момани в этом направлении получилась его работа над приключениями Астерикса. Мог иорданец и вовсе стать программистом. На эту специальность Момани учился в колледже, но профессию так толком и не освоил. Момани хотел создавать компьютерных героев, вот только его «детища» почему-то совсем не пользовались популярностью.<br /> <br /> <hr /> <br /> <img width="700" height="420" src="http://soccer.ru/images/upload/Фото в текст №2.jpg" alt="" /> <br /> <em><br /> Марио Балотелли выкидывает последние воспомнинания об Италии<br /> <br /> <hr /> </em><br /> <span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Пять интересных фактов об Омаре Момани</strong></span></span><br /> <ul> <li>Омар Момани родился в 1981 году в столице Иордании городе Аммане. Там Момани проживает постоянно, но его известность не выходит за рамки жизни обычного человека. Омара совершенно не узнают на улицах, ведь большинству жителей Иордании известно лишь имя карикатуриста.</li> <li>Из-за плотного графика и постоянной занятости у Омара Момани пока не было возможности завести собственную семью. Но в будущем Омар надеется жениться и хочет иметь детей.</li> <li>Любимым клубом Момани является итальянский «Милан», за который он болеет с 1990 года. Его кумиром в детстве был Роберто Баджо. Сейчас Момани отдает предпочтение Лионелю Месси, считая аргентинца лучшим футболистом мира.</li> <li>Карикатурист не только занимается собственным творчеством, но и активно просматривает произведения других людей. В частности, одним из любимых журналов Момани является американское сатирическое издание «Mad». Омар обожает смотреть и анимационный сериал «Looney Tunes», изначально являвшийся пародией на мультфильмы Диснея.</li> <li>Омар Момани увлекается историей и любит античную литературу. Лучшим видом досуга и предметом расслабления иорданец считает плавание. Из музыки Момани предпочитает рок-н-ролл.</li> </ul> <br /> <hr /> <br /> <img width="700" height="427" src="http://soccer.ru/images/upload/Фото в текст №3.jpg" alt="" /><br /> <br /> <em>Лионель Месси обедает вместе с кубком Лиги чемпионов. </em><br /> <br /> <hr /> <br /> «У Рууда Гуллита запоминающаяся прическа, а еще он любит корчить смешные рожи», - не стесняется охарактеризовать голландца Омар Момани. Идея делать футбольные карикатуры появилась у иорданца случайно, когда он смотрел за матчами чемпионата мира в ЮАР. Во время турнира иорданец нарисовал осьминога Пауля и еще несколько карикатур, которые попали точно в цель и понравились его друзьям. Потом на Момани вышел Goal.com, пообещавший ему славу и постоянную публикацию произведений. Рубрика «Cartoon of the Day» на сайте Goal.com теперь обновляется ежедневно. Показательно, что даже после этого Момани совсем не планировал всегда рисовать только на футбольные темы. В его блоге можно встретить и обычные юмористические карикатуры, затрагивает Омар и политические темы. При этом нельзя сказать, что Момани продолжает жить одним футболом. Он берется за мультипликационные проекты по всему миру. К примеру, даже сейчас Момани продолжает работать независимым аниматором на нескольких арабских мультсериалах.<br /> <br /> <hr /> <br /> <img width="700" height="427" src="http://soccer.ru/images/upload/6(1644).jpg" alt="" /><br /> <br /> <em>"Ливерпуль" тонет, а Стивен Джеррард уплывает в МЛС.</em><br /> <br /> <hr /> <br /> «У Арсена Венгера мне безумно нравится куртка. Массимо Моратти и Адриано Галлиани, пожалуй, выделю тоже», - рассказывает Момани о главных персонажах, которых он любит отражать в карикатурах. Каждый день иорданский карикатурист начинает с просмотра футбольных новостей, чтобы выбрать новые темы для дальнейшей работы. Уже вечером он выходит на связь с редакторами сайта Goal.com, чтобы обсудить с ними произведения, которые появятся в сети на следующее утро. Надо сказать, что «работодатели» почти никак не ограничивают Момани в его творческих порывах. Но при этом Омар никогда не затрагивает в карикатурах тему религии, а также жесткие темы, вроде расизма или убийств. Все произведения Момани покоряют своей добродушной и веселой атмосферой. Футболисты к такому стебу относятся нейтрально, болельщики иногда критикуют, но сам Момани работает скорее для себя, попутно делая мир чуточку счастливее.<br /> <br /> <hr /> <br /> <img width="700" height="424" src="http://soccer.ru/images/upload/1(5748).jpg" alt="" /><br /> <br /> <em>Пробоин в плотине ФИФА все больше, но опытный Зепп Блаттер еще надеется это исправить.</em><br /> <br /> <hr /> <br /> <strong><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);">Мини-мультфильмы от Омара Момани</span></span></strong><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><br /> </span></span><br /> <img width="700" height="568" src="http://soccer.ru/images/upload/Омар Момани(1).jpg" alt="" /><br /> <br /> <hr /> <br /> <iframe width="420" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/EkNnZNjMeNQ"></iframe> <br /> <br /> <em>Вот такая трансферная политика была у "Милана" пару лет назад.</em><br /> <br /> <hr /> <br /> <iframe width="420" height="315" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/PVJR8bbnIeE" allowfullscreen=""></iframe><br /> <br /> <em>В одном из матчей против "Барселоны" Рафаэль Варан сыграл настолько круто, что затмил даже Криштиану Роналду!</em><br /> <br /> <hr /> <br /> <iframe width="420" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/Zt5bGswoqCM"></iframe><br /> <br /> <em>Сэр Алекс Фергюсон летает в своих резиновых мечтах.<br /> <br /> <hr /> <br /> </em><strong><em>Внимание!</em></strong><em> С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a href="https://" target="_blank">bombardir.ru</a> В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. 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