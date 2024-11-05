Гуллит назвал нынешний «Реал» фантастической командой

Бывший полузащитник «Милана» и сборной Нидерландов, экс-главный тренер «Терека» Рууд Гуллит высказался о состоянии «Реала».

– Говорят, что сейчас доминирует Англия...

– Сейчас «Реал Мадрид» находится на пике своей истории, в самом расцвете: Лига чемпионов, реконструированный стадион, их признали лучшей командой в мире, все хотят играть там.

Нынешний «Реал Мадрид» – фантастическая команда. Самое худшее в этой команде то, что каждый раз, когда ты играешь против нее, у тебя возникает чувство, что ты можешь победить. Они дают тебе это почувствовать, но в тот момент, когда ты пытаешься давить на них, что-то происходит, и каждый из их игроков индивидуально делает разницу.

Два года назад они проигрывали «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити», но на последних минутах забивали невероятные голы. Это «Реал Мадрид», с ними никогда не бывает покончено. У них игроки с особым менталитетом. Туда попадают только хорошие и трудолюбивые игроки.