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    Гуллит назвал нынешний «Реал» фантастической командой

    Бывший полузащитник «Милана» и сборной Нидерландов, экс-главный тренер «Терека» Рууд Гуллит высказался о состоянии «Реала».

    – Говорят, что сейчас доминирует Англия...

    – Сейчас «Реал Мадрид» находится на пике своей истории, в самом расцвете: Лига чемпионов, реконструированный стадион, их признали лучшей командой в мире, все хотят играть там.

    Нынешний «Реал Мадрид» – фантастическая команда. Самое худшее в этой команде то, что каждый раз, когда ты играешь против нее, у тебя возникает чувство, что ты можешь победить. Они дают тебе это почувствовать, но в тот момент, когда ты пытаешься давить на них, что-то происходит, и каждый из их игроков индивидуально делает разницу.

    Два года назад они проигрывали «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити», но на последних минутах забивали невероятные голы. Это «Реал Мадрид», с ними никогда не бывает покончено. У них игроки с особым менталитетом. Туда попадают только хорошие и трудолюбивые игроки.

    • В этом году «Реал» выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
    • Сейчас «Мадрид» занимает 2-е место в чемпионате Испании с 24 очками после 11 матчей. Команда отстает от «Барселоны» на 9 очков, но провела на игру меньше.

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    Источник: Marca

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    05.11.2024 11:53
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    Комментарии (1)
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    PushkaStrashnaya
    1730800990
    Состав один из сильнейших в мире, посмотрим как сыграются. Гуллит отличный эксперт.
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