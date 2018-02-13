Гуллит: «Игроки «Челси» будут работать против Конте, чтобы добиться его увольнения»

Бывший нападающий «Челси» Рууд Гуллит считает, что игроки «Челси» делают все, чтобы добиться увольнения главного тренера Антонио Конте

«Если есть противостояние с тренером, которое не может закончить руководство, футболисты думают «ах, мы можем говорить то, что хотим». Особенно те, которые не играют.

Внезапно весь ваш авторитет пропадает. Это происходит потому, что никто в клубе не говорит, что это не так. Если бы они сказали: «Мы любим Конте, мы будем держаться его»…. Но никто не смог так сказать.

То, что произошло со всеми предыдущими тренерами, – никто в клубе не говорит об этом.

Все игроки, особенно те, кто не играет, думают, что нынешнего тренера не будет в команде в следующем году. Они ждут нового, при котором они получат больше шансов и будут выходить на поле. Для тренера это худшее, это может произойти», – сказал Гуллит.