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    Гуллит: «Игроки «Челси» будут работать против Конте, чтобы добиться его увольнения»

    Бывший нападающий «Челси» Рууд Гуллит считает, что игроки «Челси» делают все, чтобы добиться увольнения главного тренера Антонио Конте

    «Если есть противостояние с тренером, которое не может закончить руководство, футболисты думают «ах, мы можем говорить то, что хотим». Особенно те, которые не играют.

    Внезапно весь ваш авторитет пропадает. Это происходит потому, что никто в клубе не говорит, что это не так. Если бы они сказали: «Мы любим Конте, мы будем держаться его»…. Но никто не смог так сказать.

    То, что произошло со всеми предыдущими тренерами, – никто в клубе не говорит об этом.

    Все игроки, особенно те, кто не играет, думают, что нынешнего тренера не будет в команде в следующем году. Они ждут нового, при котором они получат больше шансов и будут выходить на поле. Для тренера это худшее, это может произойти», – сказал Гуллит.

    Источник: Tribalfootball

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    13.02.2018 18:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 14 февраля 2018, 18:17

      Зачем тогда было нужно выйгрывать вест бром?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4025

      raritet 13 февраля 2018, 21:17

      убивают такого тренера ....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +214

      Yurini 13 февраля 2018, 21:02

      Кто ему влил это в уши... что игроки сливают Конте?!... Не сливают они его! Видно же в тех 2ух поражениях, что команда на спаде была и играла далеко не основа! Не наигранные связки! Это можно было предсказать еще до матчей... что с таким составом ты раненый зверь... будет вся основа будет результат!

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 13 февраля 2018, 18:35

      Пока Абрамович жуёт сопли, команда разлагается. Хорошая команда.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +806

      тигрик 13 февраля 2018, 18:28

      полностью согласен

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