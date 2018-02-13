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  • Гуллит: «Игроки «Челси» будут работать против Конте, чтобы добиться его увольнения»

Гуллит: «Игроки «Челси» будут работать против Конте, чтобы добиться его увольнения»

13 февраля 2018, 18:21
5

Бывший нападающий «Челси» Рууд Гуллит считает, что игроки «Челси» делают все, чтобы добиться увольнения главного тренера Антонио Конте

«Если есть противостояние с тренером, которое не может закончить руководство, футболисты думают «ах, мы можем говорить то, что хотим». Особенно те, которые не играют.

Внезапно весь ваш авторитет пропадает. Это происходит потому, что никто в клубе не говорит, что это не так. Если бы они сказали: «Мы любим Конте, мы будем держаться его»…. Но никто не смог так сказать.

То, что произошло со всеми предыдущими тренерами, – никто в клубе не говорит об этом.

Все игроки, особенно те, кто не играет, думают, что нынешнего тренера не будет в команде в следующем году. Они ждут нового, при котором они получат больше шансов и будут выходить на поле. Для тренера это худшее, это может произойти», – сказал Гуллит.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Челси Конте Антонио Гуллит Рууд
Комментарии (5)
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тигрик
1518535731
полностью согласен
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DOCTOR PENALTY
1518536101
Пока Абрамович жуёт сопли, команда разлагается. Хорошая команда.
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Yurini
1518544940
Кто ему влил это в уши... что игроки сливают Конте?!... Не сливают они его! Видно же в тех 2ух поражениях, что команда на спаде была и играла далеко не основа! Не наигранные связки! Это можно было предсказать еще до матчей... что с таким составом ты раненый зверь... будет вся основа будет результат!
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raritet
1518545827
убивают такого тренера ....
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Berikosha
1518621429
Зачем тогда было нужно выйгрывать вест бром?
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