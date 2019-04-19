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    Гуллит: «Гвардиола не может выиграть Лигу чемпионов без Месси»

    Бывший полузащитник «Милана» и «Челси» Рууд Гуллит прокомментировал вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов [в 1/4 финала команда проиграла «Тоттенхэму» – 0:1, 4:3]. По словам голландца, главному тренеру «Сити» Хосепу Гвардиоле не хватает в составе такого игрока, каким был у него в «Барселоне» Лионель Месси.

    «Гвардиола не побеждает в Лиге чемпионов, потому что у него нет Месси. И это имеет большое значение. Он пытался сделать это в «Баварии» и каждый раз был близок, но ему не удалось. Победа в Бундеслиге с мюнхенцами больше не является достижением, потому что они выигрывают ее почти каждый сезон.

    Когда игры «Барселона» проходили напряженно, Месси себя проявлял. Аргентинец был жизненно важен для каталонцев во многих играх в эпоху Гвардиолы. Вы не можете купить команду, которая делает это [выигрывает ЛЧ], и мне жаль Пепа, потому что я вижу его страсть и мотивацию», – сказал Гуллит.

    • Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008-го по 2012 год и дважды выиграл с ней главный клубный трофей Европы.
    • С «Баварией» испанский специалист три раза выходил в полуфинал Лиги чемпионов, с «Манчестер Сити» он ни разу не прошел дальше четвертьфинала.

    Источник: Marca

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