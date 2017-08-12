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    Гуллит: «Все счастливы: «ПСЖ» получил Неймара, «Барселона» – немыслимые деньги»

    Бывший игрок сборной Голландии Рууд Гуллит прокомментировал переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». По мнению ветерана, эта сделка устроила все стороны.

    «Да, 22 миллиона евро за Неймара – очень много. Но такие правила. Сумма прописана в контракте игрока, а раз он нужен, то приходится платить. В итоге все счастливы. «ПСЖ» заполучил Неймара, а «Барселона» получила сумму, о которой даже не задумывалась. Обычно клубы продают футболистов при больших предложениях», – заявил Гуллит.

    Источник: Football Italia

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    12.08.2017 08:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 12 августа 2017, 13:59

      не думаю что барселона довольна этим трансфером!!! Неймара просто некем заменить, теперь дыра на левом фланге полузащиты, в том году не было правого защитника, в этом левого полузащитника.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 августа 2017, 09:55

      И никто не пропесочит ошибку в тексте на 200 лямов ?)))

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