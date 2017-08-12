Гуллит: «Все счастливы: «ПСЖ» получил Неймара, «Барселона» – немыслимые деньги»

Бывший игрок сборной Голландии Рууд Гуллит прокомментировал переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». По мнению ветерана, эта сделка устроила все стороны.

«Да, 22 миллиона евро за Неймара – очень много. Но такие правила. Сумма прописана в контракте игрока, а раз он нужен, то приходится платить. В итоге все счастливы. «ПСЖ» заполучил Неймара, а «Барселона» получила сумму, о которой даже не задумывалась. Обычно клубы продают футболистов при больших предложениях», – заявил Гуллит.