Гуллит: «Иногда ван Дейк думает, что он лучше, чем есть на самом деле»

Экс-тренер сборной Голландии Рууд Гуллит заявил, что новичок «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк имеет одну большую слабость.

Специалист, работавший с 26-летний защитником в национальной команде, подчеркнул, что футболист временами страдает от собственного эго.

«Я считаю его очень хорошим защитником, но он может попасть в одну ловушку: иногда он ведет себя на поле немного беспечно, поэтому что считает, что он лучше, чем есть на самом деле.

Если он остается на 100 процентов сосредоточенным и спокойно реагирует на свои проблемы на поле, в этом случае он защитник топ-класса», – сказал Гуллит.

Напомним. Ван Дейк перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» за 75 миллионов фунтов стерлингов.