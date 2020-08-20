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    Экс-тренер «Ахмата» Гуллит готов возглавить сборную Нидерландов

    Рууд Гуллит предложил свои услуги Королевскому футбольному союзу Нидерландов, который ищет нового главного тренера для национальной сборной.

    «Если мне предложат возглавить сборную, я определенно соглашусь. Это почетная работа, и я думаю, что каждый голландец, у которого есть такая возможность, должен ею воспользоваться», – сказал 57-летний специалист.

    • На этой неделе пост тренера голландской сборной покинул Рональд Куман, которого пригласили в «Барселону».
    • В 2011 году Гуллит работал в России – он возглавлял «Терек» (ныне «Ахмат»).
    • Будучи игроком, он выигрывал с национальной командой Евро-1988.

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    Источник: Football Oranje

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    20.08.2020 23:43
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