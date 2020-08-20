Экс-тренер «Ахмата» Гуллит готов возглавить сборную Нидерландов

Рууд Гуллит предложил свои услуги Королевскому футбольному союзу Нидерландов, который ищет нового главного тренера для национальной сборной.
«Если мне предложат возглавить сборную, я определенно соглашусь. Это почетная работа, и я думаю, что каждый голландец, у которого есть такая возможность, должен ею воспользоваться», – сказал 57-летний специалист.
- На этой неделе пост тренера голландской сборной покинул Рональд Куман, которого пригласили в «Барселону».
- В 2011 году Гуллит работал в России – он возглавлял «Терек» (ныне «Ахмат»).
- Будучи игроком, он выигрывал с национальной командой Евро-1988.
Источник: Football Oranje