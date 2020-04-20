Переход Левандовски в «Баварию» – лучший трансфер среди свободных агентов по версии ESPN

ESPN представила собственную версию топ-10 лучших трансферов свободных агентов.

Первое место в рейтинге занял переход нападающего Роберта Левандовски из дортмундской «Боруссии» в «Баварию» в 2014 году.

1. Роберт Левандовски («Боруссия» – «Бавария», 2014 год);

2. Андреа Пирло («Милан» – «Ювентус», 2011 год);

3. Сол Кэмпбелл («Тоттенхэм» – «Арсенал», 2001 год);

4. Луис Энрике («Реал» – «Барселона», 1996 год);

5. Роберто Баджо («Милан» – «Болонья», 1997 год; «Интер» – «Брешиа», 2000 год);

6. Стив Макманаман («Ливерпуль» – «Реал», 1998);

7. Рууд Гуллит («Сампдория» – «Челси», 1995 год);

8. Хенрик Ларссон («Селтик» – «Барселона», 2004 год);

9. Джеймс Милнер («Манчестер Сити» – «Ливерпуль», 2015 год);

10. Эстебан Камбьяссо («Реал» – «Интер», 2004 год; «Интер» – «Лестер», 2014 год).