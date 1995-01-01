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    Переход Левандовски в «Баварию» – лучший трансфер среди свободных агентов по версии ESPN

    ESPN представила собственную версию топ-10 лучших трансферов свободных агентов.

    Первое место в рейтинге занял переход нападающего Роберта Левандовски из дортмундской «Боруссии» в «Баварию» в 2014 году.

    1. Роберт Левандовски («Боруссия» – «Бавария», 2014 год);

    2. Андреа Пирло («Милан» – «Ювентус», 2011 год);

    3. Сол Кэмпбелл («Тоттенхэм» – «Арсенал», 2001 год);

    4. Луис Энрике («Реал» – «Барселона», 1996 год);

    5. Роберто Баджо («Милан» – «Болонья», 1997 год; «Интер» – «Брешиа», 2000 год);

    6. Стив Макманаман («Ливерпуль» – «Реал», 1998);

    7. Рууд Гуллит («Сампдория» – «Челси», 1995 год);

    8. Хенрик Ларссон («Селтик» – «Барселона», 2004 год);

    9. Джеймс Милнер («Манчестер Сити» – «Ливерпуль», 2015 год);

    10. Эстебан Камбьяссо («Реал» – «Интер», 2004 год; «Интер» – «Лестер», 2014 год).

    Источник: ESPN

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