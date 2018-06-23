Гуллит: «В России приходилось летать не самыми лучшими самолетами. Туполевы – это страшно»

Бывший главный тренер «Ахмата» (прим. – до 2017 года клуб назывался «Терек») Рууд Гуллит рассказал, что понравилось время, проведенное в России. При этом самым большим испытанием для голландца стали перелеты на российских самолетах.

– Первое, что вспоминается о вашем периоде в «Тереке»?

– Я провeл отличное время в России. Посетил места, которые раньше не мог увидеть.

– Например?

– Краснодар. Петреску ведь там тренировал? Другие города тоже. Я всегда говорю, что нельзя полагаться только на газеты. На самом деле Россия может предложить намного больше, чем многие думают. Все говорят про политику, но никто ничего не знает, например, про Краснодар. А я там был – отличный город. Я вот узнал, что в России народ любит суши. Везде кругом японские рестораны. Удивительно!

– Вы ходили с Петреску есть суши в Краснодаре?

– Да, не единожды там обсуждали футбол. Мы же хорошо знакомы по «Челси». А ещe в Краснодаре я наткнулся на бар «Амстердам». Представляете? «Амстердам»! Невероятно! Хотя самым запоминающимися для меня были перелeты.

– Почему?

– Летать приходилось много и не лучшими самолeтами. Туполевы – это страшно. Особенно если старые. В тот день, когда я возвращался в Голландию, разбилась хоккейная команда. Это заставляло думать определeнным образом. Перелeты – главное, что меня пугало.

– Просили руководство «Терека» использовать более современные самолeты?

– Я делал, что мог. Россия стала отличным опытом для меня.