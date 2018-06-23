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  • Гуллит: «В России приходилось летать не самыми лучшими самолетами. Туполевы – это страшно»

Гуллит: «В России приходилось летать не самыми лучшими самолетами. Туполевы – это страшно»

23 июня 2018, 12:39
27

Бывший главный тренер «Ахмата» (прим. – до 2017 года клуб назывался «Терек») Рууд Гуллит рассказал, что понравилось время, проведенное в России. При этом самым большим испытанием для голландца стали перелеты на российских самолетах.

– Первое, что вспоминается о вашем периоде в «Тереке»?

– Я провeл отличное время в России. Посетил места, которые раньше не мог увидеть.

– Например?

– Краснодар. Петреску ведь там тренировал? Другие города тоже. Я всегда говорю, что нельзя полагаться только на газеты. На самом деле Россия может предложить намного больше, чем многие думают. Все говорят про политику, но никто ничего не знает, например, про Краснодар. А я там был – отличный город. Я вот узнал, что в России народ любит суши. Везде кругом японские рестораны. Удивительно!

– Вы ходили с Петреску есть суши в Краснодаре?

– Да, не единожды там обсуждали футбол. Мы же хорошо знакомы по «Челси». А ещe в Краснодаре я наткнулся на бар «Амстердам». Представляете? «Амстердам»! Невероятно! Хотя самым запоминающимися для меня были перелeты.

– Почему?

– Летать приходилось много и не лучшими самолeтами. Туполевы – это страшно. Особенно если старые. В тот день, когда я возвращался в Голландию, разбилась хоккейная команда. Это заставляло думать определeнным образом. Перелeты – главное, что меня пугало.

– Просили руководство «Терека» использовать более современные самолeты?

– Я делал, что мог. Россия стала отличным опытом для меня.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ахмат Гуллит Рууд
Комментарии (27)
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Боцман59rus
1529748746
...а еще он удивился увидев автомобили, думая что русские все пьяные и на санях... - ходят в бары, едят вилками и пользуются моб. телефонами - как так? ...а где почтовые голуби? Люди, у которых среднее образование на уровне нашего начального, не отличающие Монголию от Китая, ожидающие увидеть в Австрии кенгуру - считают нас отсталыми. только потому, что у нас не разгуливают пид..сы на каждом углу? ...они даже не идиоты, серые неучи..
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subbotaspartak
1529749643
А плацкартой не пробовал?
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KOLBIS
1529749855
А на маршрутках?...
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спанчес
1529749925
я тоже побаиваюсь пере лётов
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батог
1529754782
Перелет, недолет... Лучше по центру! А то педики и Гуллит с кенгуру!
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тщмек 19
1529755293
Хоккейная команда разбилась оттого, что в Ярославль нагрянули большие шишки, и для них держали основную полосу, а Як заставили взлетать со старой. Какие там нюансы, могут рассказать только профессионалы.
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prezent2017
1529756009
Туполевы из бомбёров переделаны, наверно поэтому от страха пукал.
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edw7777
1529756994
Локомотив разбился на ЯКе, а не на ТУ, это во-первых. Во-вторых, Боинг727 и 737 ранних модификаций (только их можно сравнивать с нашими Ту134 и 154) имеют показатель аварийности на 10-15% выше, чем наши. Есть такой показатель: сколько самолетов потеряно на каждую 1000 выпущенных. Так вот 154-х потеряно 37, а Боингов 737 - 43 штуки. У Ту134 этот показатель еще оптимистичнее. Так что не надо, г-н Гуллит наводить тень на плетень и создавать антирекламу нашим самолетам.
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Мары
1529759681
Прав Гулитт и не прав одновременною. Ключевое к его словах слово СТАРЫЕ. Я не давно на 737 старом в Мальдивы летел.Думал всё.Конец жизни. Ощущения скажу Вам не из приятнейших.Такое ощущение, что дама с косой с тобой рядом по соседству в кресле летит.То же самое и на нашем старом авиапроме. Так что и прав Гулитт и не прав одновременно.
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1297
1529776612
Нда. Не имеет значения тип ВС. Они ВСЕ проходят ТО, как ежедневное так и сезонное в зависимости от типа. В конце концов, какая разница между нашей тушкой и A380 если землю поймал? Впрочем листаю изредка отчеты по безопасности полётов ГА ИКАО и мы в жопе. Т.е. количество авиапроисшествий с летальным исходов у нас существенно выше чем в США, например. А если учитывать ежегодное количество вылетов(треть всех мировых полётов происходят в США) то всё становится совсем печально. Тут вопрос не к типам ВС а к нашей любимой Росавиации.
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