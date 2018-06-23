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    Гуллит: «В России приходилось летать не самыми лучшими самолетами. Туполевы – это страшно»

    Бывший главный тренер «Ахмата» (прим. – до 2017 года клуб назывался «Терек») Рууд Гуллит рассказал, что понравилось время, проведенное в России. При этом самым большим испытанием для голландца стали перелеты на российских самолетах.

    – Первое, что вспоминается о вашем периоде в «Тереке»?

    – Я провeл отличное время в России. Посетил места, которые раньше не мог увидеть.

    – Например?

    – Краснодар. Петреску ведь там тренировал? Другие города тоже. Я всегда говорю, что нельзя полагаться только на газеты. На самом деле Россия может предложить намного больше, чем многие думают. Все говорят про политику, но никто ничего не знает, например, про Краснодар. А я там был – отличный город. Я вот узнал, что в России народ любит суши. Везде кругом японские рестораны. Удивительно!

    – Вы ходили с Петреску есть суши в Краснодаре?

    – Да, не единожды там обсуждали футбол. Мы же хорошо знакомы по «Челси». А ещe в Краснодаре я наткнулся на бар «Амстердам». Представляете? «Амстердам»! Невероятно! Хотя самым запоминающимися для меня были перелeты.

    – Почему?

    – Летать приходилось много и не лучшими самолeтами. Туполевы – это страшно. Особенно если старые. В тот день, когда я возвращался в Голландию, разбилась хоккейная команда. Это заставляло думать определeнным образом. Перелeты – главное, что меня пугало.

    – Просили руководство «Терека» использовать более современные самолeты?

    – Я делал, что мог. Россия стала отличным опытом для меня.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.06.2018 12:39
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +179

      1297 23 июня 2018, 20:56

      Нда. Не имеет значения тип ВС. Они ВСЕ проходят ТО, как ежедневное так и сезонное в зависимости от типа. В конце концов, какая разница между нашей тушкой и A380 если землю поймал? Впрочем листаю изредка отчеты по безопасности полётов ГА ИКАО и мы в жопе. Т.е. количество авиапроисшествий с летальным исходов у нас существенно выше чем в США, например. А если учитывать ежегодное количество вылетов(треть всех мировых полётов происходят в США) то всё становится совсем печально. Тут вопрос не к типам ВС а к нашей любимой Росавиации.

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 23 июня 2018, 20:41

      У этого персонажа в башке каша. На всякий случай, всех российских самолётов боится. Они для него все безнадёжные туполевы. Только ТУ-160, над головой, есть смысл бояться Гуллиту.

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 23 июня 2018, 20:23

      Як-42 - это не туполевы. Я летал на всех туполевых, страшно только на ТУ-104, но его давно нет.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 июня 2018, 16:14

      Прав Гулитт и не прав одновременною.
      Ключевое к его словах слово СТАРЫЕ.
      Я не давно на 737 старом в Мальдивы летел.Думал всё.Конец жизни.
      Ощущения скажу Вам не из приятнейших.Такое ощущение, что дама с косой с тобой рядом по соседству в кресле летит.То же самое и на нашем старом авиапроме.
      Так что и прав Гулитт и не прав одновременно.

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      Рейтинг: +1101

      edw7777 23 июня 2018, 15:29

      Локомотив разбился на ЯКе, а не на ТУ, это во-первых. Во-вторых, Боинг727 и 737 ранних модификаций (только их можно сравнивать с нашими Ту134 и 154) имеют показатель аварийности на 10-15% выше, чем наши. Есть такой показатель: сколько самолетов потеряно на каждую 1000 выпущенных. Так вот 154-х потеряно 37, а Боингов 737 - 43 штуки. У Ту134 этот показатель еще оптимистичнее. Так что не надо, г-н Гуллит наводить тень на плетень и создавать антирекламу нашим самолетам.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 июня 2018, 15:13

      Туполевы из бомбёров переделаны, наверно поэтому от страха пукал.

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 23 июня 2018, 15:01

      Хоккейная команда разбилась оттого, что в Ярославль нагрянули большие шишки, и для них держали основную полосу, а Як заставили взлетать со старой. Какие там нюансы, могут рассказать только профессионалы.

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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > тщмек 19 23 июня 2018, 15:33

      Вы не совсем правы. В Ярославле всего одна ВПП. А то, что в это время там пребывал Медведев, и это косвенно повлияло на процедуру катастрофического взлета - факт, который официальные источники замалчивают.

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > edw7777 23 июня 2018, 16:45

      В прессе проскочила новость, что есть еще какая-то запасная, и Як взлетал как раз с нее. Но там точно никаких проблем с тормозом, как говорит официальная версия, не было. У меня отец летчик 1 класса, сказал, что это бред.

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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > тщмек 19 25 июня 2018, 11:19

      К сожалению, не бред. Я сам летчик. МСРП (бортовой самописец, который не обмануть) показал, что в процессе разбега командир три раза нажал на тормоз. Раньше он летал на Як40, у которого педали значительно жестче, чем на Як42. Хотя, честно говоря, я также, как и Вы, очень хотел бы свалить вину на этих паршивых вельмож, которым на нас плевать и которые нас за людей не считают.

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > edw7777 25 июня 2018, 13:56

      Я был свидетелем крушения поезда под Каменской, второй по количеству жертв техногенной катастрофе. Там самописцы тоже показали то, что надо. Правда, искать их пришлось целый месяц, и всплыли они как-то внезапно.

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      Рейтинг: +6913

      батог 23 июня 2018, 14:53

      Перелет, недолет... Лучше по центру! А то педики и Гуллит с кенгуру!

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 23 июня 2018, 13:40

      У нас так дорогой товарищ!

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      Рейтинг: +915

      спанчес 23 июня 2018, 13:32

      я тоже побаиваюсь пере лётов

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