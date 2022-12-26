Гуллит: «Месси – не лучший игрок всех времен»

Экс-игрок сборной Нидерландов Руд Гуллит высказался о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Нет, он не лучший игрок всех времен. Многое нельзя сравнивать. Я думаю, что он лучший в свое время.

Шестидесятые и небольшая часть семидесятых годов были временем Пеле. После этого наступило время Марадоны», – сказал Гуллит.

Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию.

Месси в решающем матче оформил дубль.

Он впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

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