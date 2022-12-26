Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Гуллит: «Месси – не лучший игрок всех времен»

    Экс-игрок сборной Нидерландов Руд Гуллит высказался о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.

    «Нет, он не лучший игрок всех времен. Многое нельзя сравнивать. Я думаю, что он лучший в свое время.

    Шестидесятые и небольшая часть семидесятых годов были временем Пеле. После этого наступило время Марадоны», – сказал Гуллит.

    • Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию.
    • Месси в решающем матче оформил дубль.
    • Он впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Клопп назвал величайшего футболиста, которого он видел
    Стало известно, когда Месси вернется в состав «ПСЖ»
    Клопп прокомментировал победу Аргентины на ЧМ-2022
    Источник: Voetbal International

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:24
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11258

      R_a_i_n 56 минут назад

      Что он лучший в свое время тоже сомнения есть!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12166

      Вомбат 1 час назад

      Он лучший в свое время (сейчас) для СМИ и для аудитории, потребляющей попкорн. Для сборной Аргентины Де Поль и Мартинес не менее, а более важны, чем Месси. Для ПСЖ Мбаппе более важен. Кто был лучшим футболистом последних 20 лет тоже вопрос спорный. Не отрицаю, что Месси чародей футбола, и что он по праву завоевал несколько ЗМ. Но в тот же отрезок времени их завоевывл и Роналду. Завоевывл трижды, при том, что Месси тогда уже вовсю играл и был лучшим игроком Барселоны. А про времена Пеле, Беккенбауэра, Марадоны и Зидана вообще нечего говорить. На фоне этой четверки Месси и подобные ему игроки (Кройфф, ван Бастен, Сократес, Деку, Росси и т.д.) - карлики. Те четверо тоже были футбольными гениями, но также и источниками энергии, лидерами, кап

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2086

      Maxi_7 1 час назад

      Пускай хотя бы 2 ЛЧ подряд выиграет, тогда может быть хоть немного приблизится к Роналду. А со сборной в рандомном турнирчике любому повезти может, да что я вам рассказываю Погба - чемпион мира... о чём тут ещё говорить вообще... этот турнир вообще ничего не решает в этом плане...
      Если ты считаешь себя лучшим - доказывай это на равных в Лиге Чемпионов, где все топовые игроки в равных условиях и нет такого бреда, что Холланд или Салах не попадают туда тупо из-за слабости сборных, или Левандовски по той же причине, хоть и играл там...
      А Месси последние 7 лет!! 7, Карл... жиденько обтекает, каждый год безвольно вылетая из главного турнира... посмотрим ещё что будет в этом году, предполагаю, что эта цифра сменится на 1 больше...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23818

      DOCTOR PENALTY > Maxi_7 1 час назад

      Согласен.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11258

      R_a_i_n > Maxi_7 54 минуты назад

      Молодец, придраться не к чему даже!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6814

      sochi-2013 1 час назад

      Даже не в 5-ке!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11