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Гуллит: «Месси – не лучший игрок всех времен»

26 декабря 2022, 18:24
12

Экс-игрок сборной Нидерландов Руд Гуллит высказался о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Нет, он не лучший игрок всех времен. Многое нельзя сравнивать. Я думаю, что он лучший в свое время.

Шестидесятые и небольшая часть семидесятых годов были временем Пеле. После этого наступило время Марадоны», – сказал Гуллит.

  • Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию.
  • Месси в решающем матче оформил дубль.
  • Он впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

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Источник: Voetbal International
Франция. Лига 1 Аргентина ПСЖ Месси Лионель Гуллит Рууд
Комментарии (12)
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sochi-2013
1672068605
Даже не в 5-ке!
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Maxi_7
1672069288
Пускай хотя бы 2 ЛЧ подряд выиграет, тогда может быть хоть немного приблизится к Роналду. А со сборной в рандомном турнирчике любому повезти может, да что я вам рассказываю Погба - чемпион мира... о чём тут ещё говорить вообще... этот турнир вообще ничего не решает в этом плане... Если ты считаешь себя лучшим - доказывай это на равных в Лиге Чемпионов, где все топовые игроки в равных условиях и нет такого бреда, что Холланд или Салах не попадают туда тупо из-за слабости сборных, или Левандовски по той же причине, хоть и играл там... А Месси последние 7 лет!! 7, Карл... жиденько обтекает, каждый год безвольно вылетая из главного турнира... посмотрим ещё что будет в этом году, предполагаю, что эта цифра сменится на 1 больше...
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Вомбат
1672070781
Он лучший в свое время (сейчас) для СМИ и для аудитории, потребляющей попкорн. Для сборной Аргентины Де Поль и Мартинес не менее, а более важны, чем Месси. Для ПСЖ Мбаппе более важен. Кто был лучшим футболистом последних 20 лет тоже вопрос спорный. Не отрицаю, что Месси чародей футбола, и что он по праву завоевал несколько ЗМ. Но в тот же отрезок времени их завоевывл и Роналду. Завоевывл трижды, при том, что Месси тогда уже вовсю играл и был лучшим игроком Барселоны. А про времена Пеле, Беккенбауэра, Марадоны и Зидана вообще нечего говорить. На фоне этой четверки Месси и подобные ему игроки (Кройфф, ван Бастен, Сократес, Деку, Росси и т.д.) - карлики. Те четверо тоже были футбольными гениями, но также и источниками энергии, лидерами, кап
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R_a_i_n
1672071442
Что он лучший в свое время тоже сомнения есть!
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jek718875
1672079620
Было и время Рональдиньо,я из-за него Барселону полюбил,а потом и Месси взашёл
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