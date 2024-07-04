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Гуллит назвал неприемлемыми действия Роналду

4 июля 2024, 17:13
13

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рууд Гуллит раскритиковал форварда национальной команды Португалии Криштиану Роналду за матч 1/8 финала Евро-2024 со Словенией (0:0, 3:0 по пенальти).

«Роналду старался пробить каждый штрафной, который назначили в пользу Португалии, несмотря на то, что он забивает 1 из 60. В сборной Португалии есть те, кто бьет лучше него, но он, как обычно, хочет забрать все внимание себе.

Честно говоря, мне не понравилось то, что произошло в этом матче. Он промахнулся со всех штрафных и не смог забить с пенальти, а потом разрыдался. Я воспринимаю это как крокодиловы слезы.

То, что делает Роналду, неприемлемо. Он мне нравится, но я не впечатлен его поведением», – сказал Гуллит beIN Sports.

  • Роналду не реализовал пенальти на 105-й минуте матча со Словенией. Он заплакал в перерыве между экстра-таймами, а партнеры по команде пытались его утешить.
  • 39-летний форвард провел на Евро-2024 4 матча (366 минут) отметился 1 голевым пасом.

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Источник: Sports
Чемпионат Европы Португалия Роналду Криштиану Гуллит Рууд
Комментарии (13)
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swot1205
1720103344
золотые слова
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Таврида
1720103351
Хоть кто-то правду говорит, а то одни лизоблюды Нырялду высказываются.
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...короче
1720104366
...всё чётко, по своим местам, класс!...
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balam
1720104772
ага.в каждом дворе такой чудила был
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Из Твери Леха
1720105404
Гнать его сцаными тряпками, прошло его время. Французы это и сделают.
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k611
1720106480
По штрафным КПД уже не тот. Да и не будет же он вечно играть. Нужен преемник, кто умеет бить штрафные.
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subbotaspartak
1720106888
Да, Гуллит был неплох
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polt
1720111934
Евро 2024 закат для Роналду. Но он безрезультатно пытается доказать, что еще может. Ни обработка мяча в штрафной, ни прыжки и удары головой уже совсем не то, что он вытворял в лучшие годы. Увы!!!
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dinar7777dinar
1720116955
дырявый сидел бы на скамейке ! вечно плачет. кристина !
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