Гуллит назвал неприемлемыми действия Роналду

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рууд Гуллит раскритиковал форварда национальной команды Португалии Криштиану Роналду за матч 1/8 финала Евро-2024 со Словенией (0:0, 3:0 по пенальти).

«Роналду старался пробить каждый штрафной, который назначили в пользу Португалии, несмотря на то, что он забивает 1 из 60. В сборной Португалии есть те, кто бьет лучше него, но он, как обычно, хочет забрать все внимание себе.

Честно говоря, мне не понравилось то, что произошло в этом матче. Он промахнулся со всех штрафных и не смог забить с пенальти, а потом разрыдался. Я воспринимаю это как крокодиловы слезы.

То, что делает Роналду, неприемлемо. Он мне нравится, но я не впечатлен его поведением», – сказал Гуллит beIN Sports.