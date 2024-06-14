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    Дасаев вспомнил, что сказал ему Гуллит после финала Евро-1988

    Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев вспомнил обстоятельства Евро-1988.

    • В финале советская сборная уступила Нидерландам (0:2).
    • При этом в группе нидерландцы уступили СССР (0:1).
    • СССР брал Евро в 1960 году.

    – Часто вспоминаете свой 1988-й?

    – Конечно. Как же его не вспоминать? Могли быть чемпионами Европы.

    – Не надоели вопросы про тот самый гол Марко ван Бастена?

    – Да уже надоели, но что сделаешь (улыбается). Он из-за этого гола стал ван Бастеном, а я – знаменитым Дасаевым, которому он забил.

    – А с самим Марко когда-нибудь потом пересекались?

    – Конечно, пересекались в Италии на прощальном матче Зико. Вместе играли за сборную мира – с ван Бастеном, Райкардом, Куманом. Естественно, вспоминали и Евро-1988. Потом, когда Гуллит работал в «Тереке», а мы приезжали в Грозный ветеранами, Рууд примчался со мной пообщаться. Поздоровались, поговорили. И он мне сказал тогда: «На самом деле первый матч мы должны были выигрывать, а второй – вы. В финале сборная СССР лучше была. А получилось наоборот».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (3)
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    ...короче
    1718362129
    ...помним этот финал!...
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    ilichkadr
    1718364666
    Как же его не вспоминать, если Марко с нулевого угла так зарядил меж ушей, что Ринат и руки не успел поднять?
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    zigbert
    1718371530
    Да тут любой вратарь не сумел бы сориентироваться. Удар ван Бастена был нанесен слету.
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