Дасаев вспомнил, что сказал ему Гуллит после финала Евро-1988

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев вспомнил обстоятельства Евро-1988.

В финале советская сборная уступила Нидерландам (0:2).

При этом в группе нидерландцы уступили СССР (0:1).

СССР брал Евро в 1960 году.

– Часто вспоминаете свой 1988-й?

– Конечно. Как же его не вспоминать? Могли быть чемпионами Европы.

– Не надоели вопросы про тот самый гол Марко ван Бастена?

– Да уже надоели, но что сделаешь (улыбается). Он из-за этого гола стал ван Бастеном, а я – знаменитым Дасаевым, которому он забил.

– А с самим Марко когда-нибудь потом пересекались?

– Конечно, пересекались в Италии на прощальном матче Зико. Вместе играли за сборную мира – с ван Бастеном, Райкардом, Куманом. Естественно, вспоминали и Евро-1988. Потом, когда Гуллит работал в «Тереке», а мы приезжали в Грозный ветеранами, Рууд примчался со мной пообщаться. Поздоровались, поговорили. И он мне сказал тогда: «На самом деле первый матч мы должны были выигрывать, а второй – вы. В финале сборная СССР лучше была. А получилось наоборот».