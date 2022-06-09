«Идите на хер!». Гуллит – о том, что в сборной Нидерландов темнокожие работают только помощниками тренера

Бывший главный тренер «Терека» Рууд Гуллит указал на расовое неравенство при назначении тренеров в сборной Нидерландов.

«Эдгар Давидс в тренерском штабе сборной Нидерландов? Хорошо, что вы подняли эту тему.

Каждый раз мы видим, что темнокожим игрокам дают стать только помощниками тренера. Да идите на хер!

Патрик Клюйверт тренировал в сборной? Я не слышал о таком. Хенку Фрейзеру давали тренировать? Может быть, когда-то. Я не знаю.

Когда я входил в штаб при Дике Адвокате, мне сказали находиться рядом с футболистами, но никогда не разрешали тренировать.

Адвокат дал мне понять, что не нуждается в моем опыте. Но я все равно благодарен ему за возможность поработать в сборной Нидерландов. Если вы спросите меня, пошел бы я на эту работу снова, я отвечу: «Конечно, нет».

Мы говорим о равных возможностях для всех. Когда эти возможности предоставляются, сразу же находятся люди, которые говорят: «Хорошо, но у вас должны быть определенные качества».

Это очень плохо. Фактически это звучит так, словно мы не обладаем нужными качествами», – сказал Гуллит.