Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Идите на хер!». Гуллит – о том, что в сборной Нидерландов темнокожие работают только помощниками тренера

«Идите на хер!». Гуллит – о том, что в сборной Нидерландов темнокожие работают только помощниками тренера

9 июня 2022, 07:51
8

Бывший главный тренер «Терека» Рууд Гуллит указал на расовое неравенство при назначении тренеров в сборной Нидерландов.

«Эдгар Давидс в тренерском штабе сборной Нидерландов? Хорошо, что вы подняли эту тему.

Каждый раз мы видим, что темнокожим игрокам дают стать только помощниками тренера. Да идите на хер!

Патрик Клюйверт тренировал в сборной? Я не слышал о таком. Хенку Фрейзеру давали тренировать? Может быть, когда-то. Я не знаю.

Когда я входил в штаб при Дике Адвокате, мне сказали находиться рядом с футболистами, но никогда не разрешали тренировать.

Адвокат дал мне понять, что не нуждается в моем опыте. Но я все равно благодарен ему за возможность поработать в сборной Нидерландов. Если вы спросите меня, пошел бы я на эту работу снова, я отвечу: «Конечно, нет».

Мы говорим о равных возможностях для всех. Когда эти возможности предоставляются, сразу же находятся люди, которые говорят: «Хорошо, но у вас должны быть определенные качества».

Это очень плохо. Фактически это звучит так, словно мы не обладаем нужными качествами», – сказал Гуллит.

  • Гуллит работал в голландской сборной в 2017 году.
  • После ухода из сборной он больше не тренировал.

Еще по теме:
«Милан» объявил о включении трех новых членов в Зал славы 4
Работавший в РПЛ тренер станет ведущим церемонии вручения «Золотого мяча»
Гуллит назвал нынешний «Реал» фантастической командой 1
Источник: Goal
Голландия. Эредивизие Гуллит Рууд
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SpartakMoskwa
1654753022
Опять нытье это как же надоело, то 4идорасы то черные одним словом конченная европа
Ответить
Томик
1654755793
В нынешние времена ныть, что черным дают мало шансов - смешно. Гуллит казался умнее. Видно возраст пришел один, без мудрости.
Ответить
portero
1654755795
Глупость, зря такого тупого брали помощником, черномазая квота до добра не доведет.. эти твари охеревают в атаке. А скольким белым выдающимся игрокам не дают тренировать сборную???? Вопрос тупым черноголовым.
Ответить
morgan59
1654756705
Что, заплакали? А тот факт что Россию отстранили от еврокубков ,ЧЕ и ЧМ это нормально?
Ответить
morgan59
1654756854
Россия тоже должна сказать Европе:"Идиte на хр#H.
Ответить
JTherry
1654758604
игроком был классным, а вот тренер не получился, слишком много гонора и зазнайства, игроки этого не переносят... потому и послали на хер из Терека...)
Ответить
acor94
1654763101
Сам пошёл на хер. Не умеешь тренеровать иди в макдональдс гамбургеры продавать, ещё будет учить, кого в тренеры ставить!
Ответить
Главные новости
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
17:59
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
17:50
2
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
17:40
3
Директор «Сосьедада» – о Захаряне: «Терпению есть предел»
17:26
2
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
17:10
6
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
16:56
5
Футболиста «Реала» лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
16:29
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
5
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
6
Все новости
Все новости
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
29 августа
2
Фото«Аякс» купил футболиста сборной Украины
27 августа
1
Экс-форвард «Реала» стал помощником Хави в сборной Нидерландов
22 августа
«ПСЖ» договорился о покупке вингера за 55 миллионов
15 августа
Фото«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
4 августа
ПСВ проиграл на своем стадионе со счетом 0:4 в матче за Суперкубок Нидерландов
3 августа
«Аякс» назвал «ПСЖ» цену на Годтса
1 августа
1
«ПСЖ» нашел альтернативу Диоманде в «Аяксе»
1 августа
Фото«Аякс» бесплатно забрал игрока с 48 матчами за сборную Германии
31 июля
ВидеоСудья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
Фото«Аякс» купил бразильца, которым интересовались «Зенит», «Спартак» и ЦСКА
18 июля
Тен Хаг ответил на предложение возглавить сборную Нидерландов
11 июля
1
Игрок «Барселоны» перейдет в «Аякс»
3 июля
Сборная Нидерландов рассматривает двух экс-тренеров АПЛ на замену Куману
2 июля
Фото«Бавария» за 55 миллионов купила полузащитника сборной Марокко
1 июля
1
Игроки «Спартака» отказались удалять Промеса из командного чата
29 июня
9
Тер Стеген определился с новой командой
26 июня
3
ЧМ-2026. Нидерланды с экс-спартаковцем разгромили Швецию Поттера (5:1), у Гакпо и Бробби по дублю
20 июня
9
Экс-игрок сборной России может перейти из Первой лиги в чемпионат Нидерландов
19 июня
Суд отказал Промесу в проведении психиатрической экспертизы
16 июня
4
Фото78-летний Адвокат прокомментировал свои слезы на матче ЧМ-2026 против Германии
15 июня
1
Ван Дейк высказался о скандальных паузах посреди таймов на ЧМ-2026
15 июня
1
ЧМ-2026. Япония на старте ушла от поражения от Нидерландов (2:2)
15 июня
7
Семшов высказался об унижении Адвоката на ЧМ-2026
14 июня
1
Хиддинк отреагировал на обвинения России в допинге на Евро-2008
14 июня
5
Адвокат в матче с Германией установит рекорд чемпионата мира
14 июня
6
Ван Перси впервые уволили в тренерской карьере
7 июня
Тренер России на Евро-2008 отреагировал на обвинения команды в допинге
6 июня
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+