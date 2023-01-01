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«Идите на хер!». Гуллит – о том, что в сборной Нидерландов темнокожие работают только помощниками тренера

Бывший главный тренер «Терека» Рууд Гуллит указал на расовое неравенство при назначении тренеров в сборной Нидерландов.

«Эдгар Давидс в тренерском штабе сборной Нидерландов? Хорошо, что вы подняли эту тему.

Каждый раз мы видим, что темнокожим игрокам дают стать только помощниками тренера. Да идите на хер!

Патрик Клюйверт тренировал в сборной? Я не слышал о таком. Хенку Фрейзеру давали тренировать? Может быть, когда-то. Я не знаю.

Когда я входил в штаб при Дике Адвокате, мне сказали находиться рядом с футболистами, но никогда не разрешали тренировать.

Адвокат дал мне понять, что не нуждается в моем опыте. Но я все равно благодарен ему за возможность поработать в сборной Нидерландов. Если вы спросите меня, пошел бы я на эту работу снова, я отвечу: «Конечно, нет».

Мы говорим о равных возможностях для всех. Когда эти возможности предоставляются, сразу же находятся люди, которые говорят: «Хорошо, но у вас должны быть определенные качества».

Это очень плохо. Фактически это звучит так, словно мы не обладаем нужными качествами», – сказал Гуллит.

  • Гуллит работал в голландской сборной в 2017 году.
  • После ухода из сборной он больше не тренировал.

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Источник: Goal

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Комментарии8
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    Рейтинг: +23087

    JTherry 52 минуты назад

    игроком был классным, а вот тренер не получился, слишком много гонора и зазнайства, игроки этого не переносят... потому и послали на хер из Терека...)

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    Рейтинг: +1933

    morgan59 1 час назад

    Россия тоже должна сказать Европе:"Идиte на хр#H.

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    Рейтинг: +1933

    morgan59 1 час назад

    Что, заплакали? А тот факт что Россию отстранили от еврокубков ,ЧЕ и ЧМ это нормально?

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    Рейтинг: +65337

    portero 1 час назад

    Глупость, зря такого тупого брали помощником, черномазая квота до добра не доведет.. эти твари охеревают в атаке.
    А скольким белым выдающимся игрокам не дают тренировать сборную???? Вопрос тупым черноголовым.

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    Рейтинг: +7073

    Томик 1 час назад

    В нынешние времена ныть, что черным дают мало шансов - смешно. Гуллит казался умнее. Видно возраст пришел один, без мудрости.

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    Рейтинг: +1331

    elessar arnor 2 часа назад

    даже терек не сделал чемпионом

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    Рейтинг: +65337

    portero > elessar arnor 1 час назад

    Тренеров хороших гораздо меньше чем игроков, из него тренер точно никакущий....

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    Рейтинг: +496

    SpartakMoskwa 2 часа назад

    Опять нытье это как же надоело, то 4идорасы то черные одним словом конченная европа

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