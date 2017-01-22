Гуллит: «Погба больше времени тратит на стиль одежды, цвет своих волос и социальные медиа»

Бывший лидер сборной Голландии Рууд Гуллит подверг критике полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. По мнению ветерана, француз больше уделяет внимания своему имиджу, чем самой игре.

«Он может быть самым дорогим игроком в мире. Но этого не произойдет, если Поль тратит больше времени на стиль одежды, цвет своих волос и социальные медиа. Он должен понять, что для достижения успеха в Англии требуется каждодневный труд. Погба может получить от болельщиков такую же порцию гнева, как в свое время Депай», – заявил Гуллит.

Напомним, переход Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» оценивается в 105 миллионов евро, что является рекордом.