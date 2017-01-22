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    Гуллит: «Погба больше времени тратит на стиль одежды, цвет своих волос и социальные медиа»

    Бывший лидер сборной Голландии Рууд Гуллит подверг критике полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. По мнению ветерана, француз больше уделяет внимания своему имиджу, чем самой игре.

    «Он может быть самым дорогим игроком в мире. Но этого не произойдет, если Поль тратит больше времени на стиль одежды, цвет своих волос и социальные медиа. Он должен понять, что для достижения успеха в Англии требуется каждодневный труд. Погба может получить от болельщиков такую же порцию гнева, как в свое время Депай», – заявил Гуллит.

    Напомним, переход Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» оценивается в 105 миллионов евро, что является рекордом.

    Источник: Tribalfootball

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    22.01.2017 11:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 января 2017, 20:14

      Де-хеа такая критика на пользу пошла,роналду(цирк - пони)тоже.Может и ему пойдёт.

      0
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 22 января 2017, 19:27

      неплохой футболист , но не более того очень распиаренный не думаю что будет легендой )

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 января 2017, 16:43

      без Погба МЮ играл бы намного эффективнее он тормозит игру да он иногда взрывается но в целом тормозит, а при потере возвращается мелкой трусцой

      0
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      Рейтинг: +367

      gigs84 > Garrincha58 22 января 2017, 22:00

      Не согласен. Погба приносит много пользы и не тормозит игру.

      0
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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 22 января 2017, 14:28

      Все верно!Месси проще всех и лучше всех!

      -1
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      Рейтинг: +95

      demir301 22 января 2017, 13:15

      Что верно,то верно!

      0
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