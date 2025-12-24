Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» заплатит 600 тысяч за тренера, «Динамо» утвердило Гусева, Эндрик ушел из «Реала» и другие новости

«Спартак» заплатит 600 тысяч за тренера, «Динамо» утвердило Гусева, Эндрик ушел из «Реала» и другие новости

Сегодня, 01:36

«Динамо» объявило итоговое решение по Гусеву

Судья РПЛ признался в получении денег от «Торпедо». Затем еще один арбитр сообщил об этом

Воробьев из «Локомотива» заинтересовал итальянский клуб

«Спартак» может переманить тренера у участника Лиги чемпионов

«Балтику» наказали трансферным баном

ФНС заблокировала 11 счетов «Ростова»

Роналду обзавелся элитной недвижимостью на острове в Красном море

«Лион» объявил о переходе Эндрика из «Реала»

Евсеев возглавит клуб РПЛ – согласовываются последние детали

Источник: «Бомбардир»
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Спартак» заплатит 600 тысяч за тренера, «Динамо» утвердило Гусева, Эндрик ушел из «Реала» и другие новости
01:36
Аршавин назвал лучшего вратаря первой части РПЛ: «Он в полном порядке»
00:28
1
Реакция Семина на ультиматум Макарова «Динамо»
Вчера, 23:36
2
Евсеев возглавит клуб РПЛ – согласовываются последние детали
Вчера, 23:21
1
Известен главный кандидат на пост тренера «Рубина» – он работает в сборной России
Вчера, 23:02
5
Журавель поставил крест на новом возможном тренере «Спартака»: «Не протянет и двух прессух»
Вчера, 22:51
7
Винисиус раздумывает об уходе из «Реала» после свиста фанатов
Вчера, 22:45
1
ФотоСафонов показал фото сломанной руки
Вчера, 22:36
1
Карпов раскрыл имя главного кандидата на пост тренера «Спартака»
Вчера, 22:17
Стало известно, на сколько будет сокращен бюджет «Динамо»
Вчера, 21:57
Все новости
Все новости
Кубок лиги. «Арсенал» вышел в полуфинал, победив в серии пенальти «Кристал Пэлас»
01:20
«Милан» расторг контракт с победителем Лиги чемпионов
00:11
Бывший игрок «Спартака» Педро Роша хочет вернуться в Россию
Вчера, 23:52
1
Веллитон оценил возможное назначение Карседо в «Спартак»
Вчера, 23:12
1
Журавель поставил крест на новом возможном тренере «Спартака»: «Не протянет и двух прессух»
Вчера, 22:51
7
Винисиус раздумывает об уходе из «Реала» после свиста фанатов
Вчера, 22:45
1
ФотоСафонов показал фото сломанной руки
Вчера, 22:36
1
Агент Макарова высказался о назначении Гусева главным тренером «Динамо»
Вчера, 22:25
Карпов раскрыл имя главного кандидата на пост тренера «Спартака»
Вчера, 22:17
Стало известно, на сколько будет сокращен бюджет «Динамо»
Вчера, 21:57
Червиченко назвал условие, которое поможет «Спартаку» не провалить сезон
Вчера, 21:40
Талалаев извинился перед Батраковым за слова после матча с «Локо»
Вчера, 21:28
2
ФотоСафонов показал, где проводит отпуск: «Хорошая погода прилетела вместе с нами»
Вчера, 21:19
5
В Испании одним словом отреагировали на возможное назначение Карседо в «Спартак»
Вчера, 21:11
4
Ротенберг прокомментировал назначение Гусева главным тренером «Динамо»
Вчера, 20:52
Дасаев отреагировал на 4 отбитых пенальти Сафонова: «Он у нас что, один такой великий?»
Вчера, 20:43
51
«Спартак» собирается выкупить тренера «Пафоса»: раскрыта сумма
Вчера, 20:29
7
Губерниев: «Карпин немного не туда свернул»
Вчера, 20:20
1
Стало известно, какому клубу РПЛ отказал Личка
Вчера, 20:08
Радимов ответил, подходит ли Гусев «Динамо»
Вчера, 20:00
«Спартак» может переманить тренера у участника Лиги чемпионов
Вчера, 19:50
10
«Лион» объявил о переходе Эндрика из «Реала»
Вчера, 19:40
Аршавин – о судействе в РПЛ: «Полное непонимание футбола»
Вчера, 19:30
10
Ташуев ведет переговоры с клубом Первой лиги
Вчера, 19:19
1
Тикнизян: «У каждого уважающего себя армянина должен быть паспорт США»
Вчера, 19:10
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 