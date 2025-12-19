Мареска отреагировал на слухи о «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал новость о своем возможном уходе в «Манчестер Сити».
45-летнего итальянца называли главным кандидатом на замену Хосепу Гвардиоле.
«Это стопроцентные спекуляции. Я не хочу отвлекаться на подобные слухи.
Неделю назад то же самое было с «Ювентусом». Я не обращаю на это внимания.
У меня контракт до 2029 года. Все мое внимание сосредоточено исключительно на этом клубе, и я горжусь тем, что нахожусь здесь.
Останусь ли я в «Челси» в следующем сезоне? Точно да», – сказал Мареска.
- Итальянец в 2022-2023 годах входил в штаб Гвардиолы в «Сити».
- Энцо принял «Челси» летом 2024 года.
- Мареска привел лондонцев к победе в Лиге конференций и клубном чемпионате мира.
Источник: BBC