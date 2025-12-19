Мареска отреагировал на слухи о «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал новость о своем возможном уходе в «Манчестер Сити».

45-летнего итальянца называли главным кандидатом на замену Хосепу Гвардиоле.

«Это стопроцентные спекуляции. Я не хочу отвлекаться на подобные слухи.

Неделю назад то же самое было с «Ювентусом». Я не обращаю на это внимания.

У меня контракт до 2029 года. Все мое внимание сосредоточено исключительно на этом клубе, и я горжусь тем, что нахожусь здесь.

Останусь ли я в «Челси» в следующем сезоне? Точно да», – сказал Мареска.