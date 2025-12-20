Гвардиола: «Манчестер Сити» должен быть готов к новому тренеру»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном уходе из клуба.
«Манчестер Сити» как клуб должен быть готов к приходу нового тренера.
Я странный парень, странный парень, и, может быть, однажды утром я проснусь и скажу: «Я ухожу. Чао, чао!». Они должны быть готовы, но пока я не собираюсь уходить», – сказал Пеп.
- На этой неделе стало известно, что «Манчестер Сити» после ухода Гвардиолы планирует назначить Энцо Мареску из «Челси».
- Он работал в «Сити» в штабе Гвардиолы.
- Пеп в Манчестере с 2016 года.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо