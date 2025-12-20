Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Гвардиола: «Манчестер Сити» должен быть готов к новому тренеру»

Гвардиола: «Манчестер Сити» должен быть готов к новому тренеру»

Вчера, 21:05

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном уходе из клуба.

«Манчестер Сити» как клуб должен быть готов к приходу нового тренера.

Я странный парень, странный парень, и, может быть, однажды утром я проснусь и скажу: «Я ухожу. Чао, чао!». Они должны быть готовы, но пока я не собираюсь уходить», – сказал Пеп.

  • На этой неделе стало известно, что «Манчестер Сити» после ухода Гвардиолы планирует назначить Энцо Мареску из «Челси».
  • Он работал в «Сити» в штабе Гвардиолы.
  • Пеп в Манчестере с 2016 года.

АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» (3:0) с дублем Холанда и вышел в лидеры
Холанд опередил Роналду по голам в АПЛ
Гвардиола высказался о своем преемнике в «Манчестер Сити» 1
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
