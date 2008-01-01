Роуз: «Надеюсь, Гуллит съест свои слова про «Тоттенхэм»

Если победа Клоппа с НОВЫМ СОСТАВОМ (без лидеров) выглядела,во многом, неожиданностью и чудом и ДЛЯ НЕГО САМОГО, то, в случае с "четвёртым таймом" Покеттино, боюсь, мы стали свидетелями некоего ОСОЗНАННОГО ГЕНИАЛЬНОГО ОЗАРЕНИЯ тренера!
Ну...КАК??!!
ЧТО подсказало Маурисио, что надо ВООБЩЕ СЛОМАТЬ ИГРОВУЮ МОДЕЛЬ и сделать её АБСОЛЮТНО НОВОЙ И РИСКОВАННОЙ не только для противника, но и для самих себя!)))
Оба "камбэка" (Ливера и Тотов) представляют собой, на мой взгляд, перспективное будущее в футболе: КОМАНДНЫЙ ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ .БЕЗ ОПОРЫ НА ИЗВЕСТНЫХ ПРОТИВНИКУ ЛИДЕРОВ
Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз обратился к бывшему игроку и тренеру «Челси» Рууду Гуллиту.
Голландский специалист после первого полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» минимально уступил «Аяксу» (0:1), раскритиковал «Тоттенхэм».
«Ему не стоило так грубить. Рууд очень критически относился к отдельным игрокам и критиковал нас. Надеюсь, теперь он съест свои слова после нашего выхода в финал», – обратился Роуз.
- «Тоттенхэм» обыграл «Аякс» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (3:2) и вышел в финал турнира.
- Это первый раз в истории клуба, когда он сыграет в финале Лиги чемпионов.
- «Шпоры» стали пятой английской командой, которая доходила до финала ЛЧ.
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— Sky Sports Football (@SkyFootball) 9 мая 2019 г.