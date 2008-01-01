Роуз: «Надеюсь, Гуллит съест свои слова про «Тоттенхэм»

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз обратился к бывшему игроку и тренеру «Челси» Рууду Гуллиту.

Голландский специалист после первого полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» минимально уступил «Аяксу» (0:1), раскритиковал «Тоттенхэм».

«Ему не стоило так грубить. Рууд очень критически относился к отдельным игрокам и критиковал нас. Надеюсь, теперь он съест свои слова после нашего выхода в финал», – обратился Роуз.

«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (3:2) и вышел в финал турнира.

Это первый раз в истории клуба, когда он сыграет в финале Лиги чемпионов.

«Шпоры» стали пятой английской командой, которая доходила до финала ЛЧ.