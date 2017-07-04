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    45-летний грузин набил на спине расстановку символической сборной Голландии

    Болельщик сборной Голландии Арам Арутинян набил на спине татуировку в виде расстановки символической команды страны всех времен. На спине 45-летнего грузина оказались:

    Вратарь: Эдвин ван дер Сар (выступал за сборную с 1995 по по 2008 год);

    Защитники: Рональд Куман (1983-94), Яп Стам (1994-2004), Франк де Бур (1990-2004), Руд Крол (1969-83);

    Полузащитники: Арьен Роббен (2003-н.в.), Деннис Бергкамп (1990-2000), Рууд Гуллит (1981-94), Франк Райкаард (1981-94);

    Нападающие: Марко ван Бастен (1983-92), Йохан Кройфф (1966-77).

    Тренер: Ринус Михел (1974; 1984-85; 1986-88; 1990-92).

    Источник: FourFourTwo

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    04.07.2017 01:59
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +295

      папа сибиряк 5 июля 2017, 05:11

      прикололся конечно, только объективно кто обороняться будит? один дерево Стам?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 4 июля 2017, 12:27

      С каких пор арутинян грузин?)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский 4 июля 2017, 11:33

      нет предела человеческому идиотизму

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Milan007777 4 июля 2017, 09:58

      сейчас бы аптуняна грузинам называть

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 июля 2017, 09:55

      Эти имена - ценнейшее достояние футбольной истории, а не принадлежность чьей-то спины....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +96

      Naque 4 июля 2017, 09:06

      Сказочный долбаёб

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 4 июля 2017, 09:05

      по понятиям ли это?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Barsuk52 4 июля 2017, 09:55

      Ему потом на пляже или в бане растолкуют...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 июля 2017, 08:15

      Нет препятствий идиотизму

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 4 июля 2017, 07:08

      Армяне любят ,что бы сзади грузины врывались ,оттого ,как символ, татуировка на спине и страна подходящая :0)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 4 июля 2017, 06:22

      Грузин? Я хуею от тупых журналюг

      2
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