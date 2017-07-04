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  • 45-летний грузин набил на спине расстановку символической сборной Голландии

45-летний грузин набил на спине расстановку символической сборной Голландии

4 июля 2017, 01:59
16

Болельщик сборной Голландии Арам Арутинян набил на спине татуировку в виде расстановки символической команды страны всех времен. На спине 45-летнего грузина оказались:

Вратарь: Эдвин ван дер Сар (выступал за сборную с 1995 по по 2008 год);

Защитники: Рональд Куман (1983-94), Яп Стам (1994-2004), Франк де Бур (1990-2004), Руд Крол (1969-83);

Полузащитники: Арьен Роббен (2003-н.в.), Деннис Бергкамп (1990-2000), Рууд Гуллит (1981-94), Франк Райкаард (1981-94);

Нападающие: Марко ван Бастен (1983-92), Йохан Кройфф (1966-77).

Тренер: Ринус Михел (1974; 1984-85; 1986-88; 1990-92).

Источник: FourFourTwo
Голландия. Эредивизие Нидерланды ван дер Сар Эдвин Роббен Арьен ван Бастен Марко Райкард Франк Куман Рональд де Бур Франк Гуллит Рууд Стам Яп
Комментарии (16)
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Mr_Digorec
1499122961
Грузин?! Арутинян?? Дауны млять....
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Tsigan
1499137809
Я бы вместо Роббена поставил бы Эдгара Давидса.
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Rorschach krym
1499138579
Грузин? Я хуею от тупых журналюг
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alex1951
1499141310
Армяне любят ,что бы сзади грузины врывались ,оттого ,как символ, татуировка на спине и страна подходящая :0)
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Asbjorn
1499145333
Нет препятствий идиотизму
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Barsuk52
1499148341
по понятиям ли это?
Ответить
Naque
1499148362
Сказочный долбаёб
Ответить
Андрей Питерский
1499157236
нет предела человеческому идиотизму
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mihail200606
1499160420
С каких пор арутинян грузин?)))
Ответить
папа сибиряк
1499220718
прикололся конечно, только объективно кто обороняться будит? один дерево Стам?
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