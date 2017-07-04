45-летний грузин набил на спине расстановку символической сборной Голландии

Болельщик сборной Голландии Арам Арутинян набил на спине татуировку в виде расстановки символической команды страны всех времен. На спине 45-летнего грузина оказались:

Вратарь: Эдвин ван дер Сар (выступал за сборную с 1995 по по 2008 год);

Защитники: Рональд Куман (1983-94), Яп Стам (1994-2004), Франк де Бур (1990-2004), Руд Крол (1969-83);

Полузащитники: Арьен Роббен (2003-н.в.), Деннис Бергкамп (1990-2000), Рууд Гуллит (1981-94), Франк Райкаард (1981-94);

Нападающие: Марко ван Бастен (1983-92), Йохан Кройфф (1966-77).

Тренер: Ринус Михел (1974; 1984-85; 1986-88; 1990-92).